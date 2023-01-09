Прибирати доведеться не так часто: три рослини здатні очищати дім від пилу

Обираючи такі вазони, вам не доведеться без перестанку протирати запилені поверхні у кімнаті

Кімнатні рослини – це не лише декоративний елемент інтер’єру. Ще здавна вони відомі своєю здатністю виробляти кисень і можуть допомогти у боротьбі з цвіллю та пилом. Однак далеко не всі вазони однаково ефективні у цьому питанні.

Які рослини допоможуть рідше прибирати у домі і будуть гарно абсорбувати дрібні часточки пилу, розповідають patrioty.org.ua. До списку найефективніших потрапили усього три вазони, за якими легко доглядати.

Боротьба з пилом за допомогою кімнатних рослин — нюанси

Найкращим рішенням для боротьби з пилом вважаються рослини з великим блискучим листям, яке завдяки чималій площі поверхні забезпечує максимальне захоплення частинок пилу. Цікаво, що деякі сорти кімнатних рослин затримують пил, випускаючи при цьому свіже повітря.

Важливо не забувати регулярно прибирати пил з листя, аби він не продовжував перебувати в приміщенні. Для цього можна скористатися сухою тканиною з мікрофібри або звичайною ганчіркою. Ще один варіант — влаштовувати душ для рослин хоча б раз на тиждень.

Протирайте рослини так само часто, як і інші поверхні у домі.

Рослини, які найкраще борються з пилом у домі

1 — Англійський плющ

Підходять всі різновиди англійського плюща. Окрім збору дрібних часточок пилу, вони ще й поглинають вологу та випаровування з повітря, що робить їх прекрасною зброєю проти плісняви. Саме тому цією рослиною зазвичай прикрашають кухні та ванні кімнати.

Такий вазон має гарний вигляд у підвісних кашпо. Він невибагливий у догляді: вимагає обприскування двічі на тиждень і краще переживає посуху, ніж занадто рясний полив. Англійський плющ ефективно поглинає канцерогени та вуглекислий газ, а також солі важких металів і формальдегід, що робить його ідеальним сорбентом.

Важливо! До рослини потрібно ставитися з обережністю, якщо в будинку є маленькі діти чи тварини, адже його листя та плоди отруйні.

2 — Фікус каучуконосний (еластик)

Це рослина з великим блискучим листям, яке виглядає, наче натерте воском. Саме ця особливість листя допомагає фікусу-еластику поглинати забруднення.

Дослідження, проведене NASA, зробило висновок, що каучуконосний фікус можна визнати одним з декількох кімнатних рослин, які найкраще очищають повітря від забруднювачів, на зразок пилу. Велике листя рослини ефективно вловлює дрібні частинки. Ба більше, продуктивність цього вазона можна підвищити, обприскуючи його щодня.

3 — Хлорофітум чубатий

Інша назва — "павуча рослина". Цей вазон не має широкого листя, як каучуконоси, проте його зелена маса легко це компенсує. Хлорофітум чубатий — прекрасний натуральний сорбент. Дослідження показали, що протягом 2-х днів павутинні рослини можуть усунути близько 90% токсинів у кімнаті. Його часто тримають у приміщеннях, де можлива присутність чадного газу, адже він може нейтралізувати продукти розпаду. Тобто, для кухні з газовою плитою це логічний вибір.

Догляд за хлорофітумом дуже простий: в диких умовах він росте у стовбурах і на корі дерев, тому досить невибагливий і може стерпіти як сире, так і сухе повітря. Комфортно цій рослині буде навіть в тіні, хоча — за можливості — його все-таки краще поставити у добре освітлену частину кімнати.

Раніше ми розповідали, чим протирати пил, щоб не бачити його тижнями. Розкрито просто геніальний секрет покоївок.