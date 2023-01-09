Прибирати доведеться не так часто: три рослини здатні очищати дім від пилу
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Обираючи такі вазони, вам не доведеться без перестанку протирати запилені поверхні у кімнаті
Кімнатні рослини – це не лише декоративний елемент інтер’єру. Ще здавна вони відомі своєю здатністю виробляти кисень і можуть допомогти у боротьбі з цвіллю та пилом. Однак далеко не всі вазони однаково ефективні у цьому питанні.
Які рослини допоможуть рідше прибирати у домі і будуть гарно абсорбувати дрібні часточки пилу, розповідають patrioty.org.ua. До списку найефективніших потрапили усього три вазони, за якими легко доглядати.
Боротьба з пилом за допомогою кімнатних рослин — нюанси
- Найкращим рішенням для боротьби з пилом вважаються рослини з великим блискучим листям, яке завдяки чималій площі поверхні забезпечує максимальне захоплення частинок пилу. Цікаво, що деякі сорти кімнатних рослин затримують пил, випускаючи при цьому свіже повітря.
- Важливо не забувати регулярно прибирати пил з листя, аби він не продовжував перебувати в приміщенні. Для цього можна скористатися сухою тканиною з мікрофібри або звичайною ганчіркою. Ще один варіант — влаштовувати душ для рослин хоча б раз на тиждень.
- Протирайте рослини так само часто, як і інші поверхні у домі.
Рослини, які найкраще борються з пилом у домі
1 — Англійський плющ
Підходять всі різновиди англійського плюща. Окрім збору дрібних часточок пилу, вони ще й поглинають вологу та випаровування з повітря, що робить їх прекрасною зброєю проти плісняви. Саме тому цією рослиною зазвичай прикрашають кухні та ванні кімнати.
Такий вазон має гарний вигляд у підвісних кашпо. Він невибагливий у догляді: вимагає обприскування двічі на тиждень і краще переживає посуху, ніж занадто рясний полив. Англійський плющ ефективно поглинає канцерогени та вуглекислий газ, а також солі важких металів і формальдегід, що робить його ідеальним сорбентом.
Важливо! До рослини потрібно ставитися з обережністю, якщо в будинку є маленькі діти чи тварини, адже його листя та плоди отруйні.
2 — Фікус каучуконосний (еластик)
Це рослина з великим блискучим листям, яке виглядає, наче натерте воском. Саме ця особливість листя допомагає фікусу-еластику поглинати забруднення.
Дослідження, проведене NASA, зробило висновок, що каучуконосний фікус можна визнати одним з декількох кімнатних рослин, які найкраще очищають повітря від забруднювачів, на зразок пилу. Велике листя рослини ефективно вловлює дрібні частинки. Ба більше, продуктивність цього вазона можна підвищити, обприскуючи його щодня.
3 — Хлорофітум чубатий
Інша назва — "павуча рослина". Цей вазон не має широкого листя, як каучуконоси, проте його зелена маса легко це компенсує. Хлорофітум чубатий — прекрасний натуральний сорбент. Дослідження показали, що протягом 2-х днів павутинні рослини можуть усунути близько 90% токсинів у кімнаті. Його часто тримають у приміщеннях, де можлива присутність чадного газу, адже він може нейтралізувати продукти розпаду. Тобто, для кухні з газовою плитою це логічний вибір.
Догляд за хлорофітумом дуже простий: в диких умовах він росте у стовбурах і на корі дерев, тому досить невибагливий і може стерпіти як сире, так і сухе повітря. Комфортно цій рослині буде навіть в тіні, хоча — за можливості — його все-таки краще поставити у добре освітлену частину кімнати.
Раніше ми розповідали, чим протирати пил, щоб не бачити його тижнями. Розкрито просто геніальний секрет покоївок.