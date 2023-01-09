П’ять ефірних олій, незамінних у прибиранні: видаляють плісняву й освіжають повітря

Іноді замість хімічних засобів краще використовувати натуральну альтернативу

У холодний сезон у будинках може з’являтися пліснява, зокрема через постійний конденсат на вікнах. Не варто поспішати шукати дорогу побутову хімію з їдким запахом. Можна скористатися натуральною та ароматною альтернативою – ефірною олією.

Як пише видання Express, п’ять ефірних олій стануть у нагоді в прибиранні житла і чудово впораються з пліснявою. Серед них лавандова, лимонна, м’ятна, базилікова та олія чайного дерева. Вони мають протигрибкові й антибактеріальні властивості, а також здатні нейтралізувати неприємні запахи.

Лавандова олія

Допоможе запобігти утворенню цвілі та грибка на одязі й додасть квітковий аромат речам, якщо застосовувати цю олію при пранні. Лайфхак з лавандовою олією: додайте дві-три краплі олії лаванди у звичайний мийний засіб або кондиціонер для тканини та додайте в пральну машину.

Лимонна олія

Лимонна олія забезпечує цитрусовий аромат без будь-яких важких хімікатів і використовується для видалення бактерій та грибка в будинку завдяки потужним гігієнічним властивостям. Також відмінно працює в універсальних засобах для кухонь і туалетів. А ще лимонну олію використовують для чищення дерева, вікон та килимів. Лайфхак з лимонною олією: для очищення поверхні додайте п’ять-шість крапель лимонної олії та 1/8 склянки води в розпилювач і нанесіть на тканину, перш ніж протирати поверхню.

М’ятна олія

Олія перцевої м’яти має антимікробні та протигрибкові властивості. Крім того, чудово відлякує павуків. Натуральний дезінфікувальний засіб має сильний, але приємний запах, який може видалити бактерії, що мешкають у вашій кімнаті та на поверхнях. Найкраще використовувати у ванній кімнаті, яка часто є живильним середовищем для бактерій. Лайфхак із м’ятною олією: щоб створити спрей, змішайте ¼ склянки медичного спирту, ¾ склянки води та 10 крапель олії перцевої м’яти в розпилювачі. Добре струсіть, розпорошіть і не змивайте.

Олія чайного дерева

Відома своїми антисептичними властивостями. Найкраще підходить для щоденного прибирання по всьому будинку та особливо ефективно усуває затхлий запах. Почистіть за її допомогою кухонну раковину, оскільки вона є магнітом для плісняви, бактерій і грибків. Лайфхак з олією чайного дерева: додайте дві-три краплі олії чайного дерева в одну чашку харчової соди і нанесіть на поверхню.

Базилікова олія

Базилік має безліч застосувань у будинку, бо він є антибактеріальним. Лайфхак з базиліковою олією: бризкайте одну краплю розведеної базилікової олії у ванну, щоб потенційно знизити ризик розвитку шкідливих мікроорганізмів і бактерій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проти плісняви ефективно працює ще один підручний засіб.