Цибуля перетворюється на тонкі слайси за хвилину: дивовижний лайфхак від шеф-кухаря (відео)

Цибулю можна нарізати швидше, ніж вам здається

Нарізати цибулю дуже швидко і дрібно можна за допомогою одного кухонного атрибуту, а не ножа, як ми звикли робити. Так ви зможете розділити овоч на тонкі слайси за лічені хвилини, і точно не встигнете розплакатися при нарізанні цибулі. У такому вигляді овоч підійде для додавання до будь-яких страв.

Лайфхаком з експрес-нарізки цибулі ділиться видання Express. Наочно цей спосіб продемонстрував французький шеф-кухар під ніком @casa_tips у TikTok. Вірусний ролик зібрав уже тисячі переглядів.

Шеф-кухар показує, як можна використовувати вилку та овочечистку, щоб подрібнити цибулю. Ось що потрібно робити:

Почніть з того, щоб встромити вилку в нижню частину цибулини. Завдяки цьому плід не розвалиться, доки ви його нарізаєте.

Щоб цибуля не вислизнула, покладіть руку на ручку вилки і притисніть її до дошки.

Потім швидко рухайте овочечистку вперед і назад, щоб нарізати апетитно тонкі скибочки.

Отримані скибочки цибулі ідеально підходять для приготування гамбургера або піци, а також салатів і закусок.

Відео шеф-кухаря показує, як легко працює цей трюк із нарізкою цибулі.

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