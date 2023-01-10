Легкий спосіб відкрити будь-яку банку своїми руками за п’ять секунд і без допомоги чоловіка (фото)
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Гвинтова кришка піддасться вам без зусиль
Відкрити банку без спеціальних пристроїв і допомоги чоловіка буває важко навіть найзагартованішій господині. Ми вже писали про те, як легко відкрити банку з кришкою твіст-офф. Зараз поговоримо про гвинтові кришки.
Розповідаємо про спосіб, завдяки якому можна за п’ять секунд відкрити будь-яку банку, хоч покупну, хоч домашню закрутку. Жодних додаткових пристроїв вам не знадобиться, пише cpykami.
Як відкрити гвинтову кришку руками
Складаємо руки у замок. Давимо руками на торцеву частину кришки, до того ж нижньою частиною долоні.
Натискаємо трохи, повертаємо банку трохи і знову натискаємо. Після 2-3 разів ви почуєте характерний звук.
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