Більше ніяких сліз: кухарі розкрили секрет, як спокійно нарізати цибулю і не плакати

Цілих три секрети, які врятують ваші очі від даремних сліз

Важко знайти основну страву, у рецепті якої немає цибулі. Цей овоч відмінно поєднується з іншими продуктами і добре доповнює їхній смак. Однак процес очищення та подрібнення цибулі називати простим не випадає: через особливості хімічного складу продукт викликає сльози. Раніше ми розповідали, як всього за хвилину перетворити цибулину на тонкі слайси, тепер же поділимося лайфхаком, як нарізати її без сліз.

Три секрети, які допоможуть значно спростити цей процес, розкрили кухарі. Про правила нарізання цибулі розповідає pixelinform.

1 — Відкрийте вікно

Якщо нарізати цибулю при постійному потоці свіжого повітря, це допоможе значно полегшити процес. Повітря, яке буде вільно циркулювати по кімнаті, допоможе знизити концентрацію речовин, які викликають сльози. Однак важливо слідкувати за тим, щоб у кімнаті не виникало протягу.

2 — Крижана вода

Холодна рідина теж може значно полегшувати життя кухарям. У дуже холодній воді перед подрібненням потрібно обробити і саму цибулю, і ніж.

3 — Морозилка

Цей метод вважається найбільш дієвим. Він полягає у тому, що очищену цибулину відправляють до морозильної камери буквально на 10 хв. Завдяки цьому її можна буде нарізати без сліз.

Раніше ми розповідали, як швидко замаринувати цибулю без застосування кип'ятку. Цей простий рецепт згодиться і для салатів, і для інших страв.