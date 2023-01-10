Забудьте про іржаві плями на крані назавжди: найпростіший засіб, який полегшить прибирання у ванній

Кран блищатиме, наче тільки встановили

Іржаві крани – це проблема, з якою часто стикаються домогосподарки. Тому не дивно, що в магазинах побутової хімії так багато різних спеціальних засобів, які допоможуть повернути змішувачам колишній блиск. Однак це можна зробити і без дорогої хімії.

Як зазначає портал prostoway, позбутися іржавого нальоту на кранах і повернути їм колишній блиск, а потім підтримувати стан як новий, допоможуть нехитрі поради та підручні засоби. Майже всі необхідні "інгредієнти" завжди знаходяться на вашій кухні.

Чим відмити крани у ванній від іржі.

Для того, щоб крани у вашій ванній знову блищали чистотою, начебто ви їх щойно встановили, вам знадобиться лимон та сіль. Завдяки цим двом найпростішим продуктам, іржаві плями зникнуть просто на очах. Візьміть половинку лимона, вмочіть її в сіль і натріть кран.

Щоб закріпити результат і досягти ідеального блиску – оберніть кран на пів години змоченим в оцті паперовим рушником. Також для того, щоб відшліфувати поверхні можна протерти крани серветкою, змоченою в дитячому маслі.

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