Чим потрібно натерти сир, щоб він довго не твердів і не пліснявів: незвичайний лайфхак

Багато хто з нас залишає сир у харчовій плівці, але це неправильно

Термін придатності багатьох продуктів залежить від того, як ми їх зберігаємо, особливо це важливо в умовах відключення холодильника через перебої зі світлом. Якщо ви хочете довше зберегти свіжий і смачний сир, то не слід залишати його в харчовій плівці.

Є кілька правил зберігання сирів, пише видання Express. Один простий лайфхак допоможе продукту довго не псуватися і не пліснявіти. Сир залишиться м’яким і придатним до вживання за допомогою трюку з олією.

Так, замість харчової плівки або вощеного паперу пропонується натерти поверхню сиру невеликою кількістю оливкової або рослинної олії без запаху. Олія запобігає затвердінню сиру або потенційному розвитку цвілі. Потім сир можна покласти в контейнер чи тарілку в холодильник, не накриваючи.

Крім того, якщо у вас є місце, використовуйте ящики для овочів для зберігання сиру. Там збалансована вологість, і в цій частині приладу швидше за все буде підтримуватися постійна температура. До того ж, так сир зберігатиметься далеко від задньої частини холодильника, де він потенційно може замерзнути.

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