Залишіть цей засіб на ніч і вранці вікна будуть сухими: дешевий лайфхак проти конденсату

Ви з легкістю спорудите такий собі саморобний осушувач повітря

Разом із холодною погодою до будинків приходить одна неприємність: проблема з конденсатом на вікнах. Її потрібно вирішити якнайшвидше, інакше в будинку стане сиро і з’явиться цвіль. До того ж, прибрати зайву вологу допоможе один підручний інгредієнт, який не завдасть шкоди вашому бюджету.

Лайфхаком проти конденсату на вікнах ділиться видання Express. Є простий спосіб подолати підвищений рівень вологи у кімнаті. Все, що вам знадобиться для так званого саморобного осушувача, звичайна кухонна сіль.

Так, рекомендується просто поставити миску із сіллю на підвіконня під склом, яке зазвичай покрите конденсатом. Залишіть сіль на підвіконні на ніч. Вона поглине більшу частину конденсату.

Сіль — відмінна речовина для використання у якості природного осушувача, оскільки вона не містить хімічних речовин, але добре поглинає вологу з повітря. Бонус цього методу ще й у тому, що сіль не обійдеться вам дорого.

Одна з користувачок TikTok під ніком @naziaxhome перевірила цей лайфхак і прийшла в захват від результатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбавитися конденсату на вікнах можна і за допомогою іншого методу, для якого знадобиться один підручний засіб.