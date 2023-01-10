Чайник заблищить: екологічно чистий лайфхак видалить наліт за лічені хвилини

З вапняним нальотом впораються прості засоби домашнього вжитку

Чайник – один із побутових приладів, які ми часто використовуємо. Однак не завжди приділяємо увагу його чищенню. Хоча позбавлятися вапняного нальоту в чайнику варто регулярно один раз на місяць. До того ж зробити це можна екологічно чистим способом.

Про лайфхак проти нальоту в чайнику розповідає видання Express. Очищення займе лічені хвилини. Все, що вам потрібно, це трохи столового оцту, лимони або лимонна кислота. Ці підручні засоби зроблять чайник блискучим, а смак напоїв буде ідеальним.

Щоб позбавитися від вапняного нальоту в чайнику, зробіть просту маніпуляцію:

Додайте в чайник один цілий лимон (наріжте його перед цим) або лимонну кислоту (1-2 столові ложки). Також можна використовувати оцет (1-2 чашки). Вапняний наліт легко розчиняється кислотою, тому працюють усі три речовини.

Налийте воду, щоб покрити вапняний наліт, закип’ятіть чайник і дайте йому охолонути протягом 30 хвилин.

Закип’ятіть чайник ще раз, а потім вилийте вміст.

У вас буде суперблискучий чайник без вапняного нальоту всередині. Якщо ви турбуєтеся про те, що в чайнику залишиться сильний запах оцту або лимона, просто наповніть його звичайною водою після обробки вапняного нальоту і ще раз закип’ятіть.

Переконатись, що цей метод чудово працює, допоможе відео одного з блогів в Інстаграм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати вапняний наліт з крана без зайвого клопоту.