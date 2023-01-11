Дві ложки цієї приправи зроблять рушники білішими, ніж в день покупки: бабусині хитрощі

Простий спосіб повернути домашньому текстилю первозданний вигляд

Рушники, як і будь-який побутовий текстиль, потрібно регулярно прати і прасувати. Правильний догляд за цими виробами гарантує їхню довгу службу. Однак з часом речі все одно втрачають свій первозданний вигляд, а білі рушники набувають сірого відтінку.

Як це виправити, розповідають belnovosti. Виявляється, зробити махрові рушники такими ж білосніжними, як у день покупки, можна за допомогою популярної спеції, яка знайдеться практично в кожному домі. Йдеться про звичайну гірчицю.

Як відбілити рушники за допомогою гірчиці

Цей копійчаний засіб може виявитися навіть більш дієвим, аніж магазинна хімія. Для того, щоб відбілити махрові рушники, треба закип'ятити воду і додати на кожен літр 2 ст. л. гірчиці. Після перемішування в рідину опускають рушники і залишають їх у цьому гірчичному розчині на 12 годин.

Тоді вироби потрібно випрати, як і зазвичай — у пральній машині. Але — без кондиціонера, бо через нього рушники гірше вбирають вологу.

Раніше ми розповідали, у чому досвідчені господині радять замочувати дуже брудні й засалені рушники. Завдяки цій простій суміші вони будуть як нові.