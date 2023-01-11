Чим можна легко замінити кришку від сковороди: найпростіший кухонний лайфхак

Кришка до пательні дуже навіть знадобиться, коли потрібно посмажити щось жирне, бо потім відмивати кухню доведеться довго й нудно

Щодня на кухні господині стикаються з безліччю проблем. Починаючи від того, що з відра для сміття може раптово почати тхнути на всю кімнату, а газова плита й духовка потребують постійного догляду та усунення жирних забруднень, і закінчуючи тим, що на посуді часом виникають такі забруднення, про які годі було й подумати. А буває, що до деяких посудин просто неможливо знайти кришку — вона наче десь є, але де — ніхто не може сказати.

Якщо вам терміново потрібна кришка до сковороди, а її у вас немає, не переймайтесь, адже зробити її можна з підручних матеріалів. Найпростішим лайфхаком, як змайструвати таку "кришку", ділиться Ukr.Media.

Як зробити кришку до сковорідки з пергаментного паперу

Доброю заміною кришці може послужити пергаментний папір. Зі шматка такого паперу вирізають коло, яке за розміром має бути трохи більшим за діаметр сковороди. Цим шматком пергаменту накривають посудину під час приготування усіляких страв, з яких у всі боки бризкає жир (наприклад, при смаженні котлет, риби, м’яса чи напівфабрикатів).

У результаті жирні бризки зі сковороди не будуть розлітатися у різні боки, а осідатимуть на внутрішній поверхні паперу. Це допоможе вам зекономити сили і час на відмиванні кухні від жирних плям.

Чи безпечна пергаментна "кришка" у використанні

Така власноруч виготовлена кришка для сковороди повністю безпечна — пергаментний папір не горить. Однак варто зважати на те, що загорітися може жир, який осідатиме на нашій саморобці. Тому будьте обережні й тримайте використаний папір подалі від вогню.

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