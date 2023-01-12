Якщо під час прання зникло світло: як перезапустити пралку і наскільки це небезпечно

Деякі сучасні моделі пралок самі перезапустяться, інші ж потрібно вмикати вручну

В Україні продовжуються планові відключення електроенергії. Світло у різних областях вимикають за графіками, однак буває й таке, що електроенергія може зникнути і "позапланово". Якщо у цей момент ви саме займаєтеся пранням, не переживайте — після ввімкнення світла машинку можна буде без проблем перезапустити.

Як це правильно зробити, розповідає Ukr.Media. Також господиням буде корисно дізнатися про кілька нюансів щодо того, в чому полягатиме різниця між перезапуском старіших і більш нових моделей пральної машини.

Зникло світло під час прання: що робити з пральною машинкою

Поведінка вашої пральної машини у такому випадку залежить від її моделі. Виробники дорожчих сучасних моделей передбачили вимкнення світла, тому часто машинки — після відновлення електропостачання — просто продовжують свою роботу на колишньому режимі. Найкращі моделі часто на електронному управлінні, тому вони можуть навіть "перепитати" у вас: відновлювати роботу на тому ж режимі, де вони зупинилися, чи обрати якийсь інший?

Втім, бувають і випадки, коли налаштовувати процес доведеться самостійно. Старіші моделі пральних машин можуть не вмикатися автоматично після раптового відключення світла. Вони вимагатимуть перезавантаження.

Щоб перезапустити пральну машину, спробуйте натиснути кнопку "Пауза / Пуск", а потім знову ввімкнути її. Якщо це не спрацювало, дістаньте з розетки штекер, зачекайте кілька секунд, а потім знову увіткніть його у розетку. Такі маніпуляції майже завжди допомагають техніці перезапуститися. Якщо ж машина все одно відмовляється запускатися, спробуйте вибрати інший режим прання.

Чи може пральна машинка зламатися через відключення світла

Раптове відключення електроенергії ніяк не зашкодить пральній машині. Небезпеку становить лише включення світла. У цей момент відбувається стрибок напруги, який небезпечний для всієї побутової техніки. Нові моделі часто захищені від цієї проблеми, а от старі — ні. Тому бажано дістати штекер з розетки, а потім включити його, коли дадуть світло і мине хоча б декілька хвилин (за цей час напруга в електромережі має стабілізуватися).

Раніше ми розповідали, як вирахувати ідеальну пропорцію порошку, який треба засипати у пральну машину. А ще — що треба зробити, щоб машинка не стрибала під час прання.