Жодних грудочок більше не буде: як варять манну кашу шеф-кухарі

Завдяки цьому лайфхаку, ви забудете, що таке грудочки у манці

Манна каша — це один із найпопулярніших сніданків, яким мами годують своїх діток. Однак найчастіше, малюки відмовляються її їсти, і навіть у дорослому віці не повертаються до цієї каші, а все через грудочки. З цієї ж причини багато господинь і зовсім побоюються її готувати. До речі, а ви знали, що манку можна приготувати без варіння?

Як приготувати манну кашу без цих зловісних грудочок? Як зазначає портал "Смачно+", домогтися ідеальної текстури каші не така вже й складна задача. І професійні шеф-кухарі вже давно знайшли "протиотруту" від грудок. Що робити – читайте далі.

Як зварити манку без грудочок

Виявляється, причиною появи грудок у манній каші є той факт, що господині постійно припускаються однієї поширеної помилки при її варінні. А саме додають манну крупу в гаряче молоко, а цього в жодному разі не можна робити.

Щоб каша вийшла ідеальною, молоко має бути трохи теплим. А крупу потрібно засипати дрібними порціями та постійно помішувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гречану кашу, щоб вона вийшла розсипчастою.