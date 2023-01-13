Один простий засіб посилить ефект будь-якого прального порошку у кілька разів: що додають у барабан

Хитрий трюк для економних господинь

Більшість людей впевнені, що аби результат прання порадував, треба купувати лише дорогі пральні порошки. Від дешевого, мовляв, вау-ефекту очікувати не варто. Однак насправді це не зовсім так.

Значно посилити ефект навіть найдешевшого порошку можна за допомогою одного простого засобу, який продається у будь-якій аптеці. Причому коштує такий "підсилювач" — копійки. Що це за бюджетний засіб, розповідає pixelinform.

Як зробити будь-який пральний порошок дуже ефективним

Щоб білизна була ідеально чистою після прання, знадобиться звичайний нашатирний спирт, який можна знати у першій ліпшій аптеці (а, можливо, і у вашій домашній аптечці). На одне прання знадобиться всього 40 мл нашатирю. Відміряйте необхідний об’єм і залийте засіб прямо у барабан пральної машинки. Після цього можете спокійно запускати прання, засипавши в лоток для прального порошку навіть якийсь недорогий засіб.

Нашатирний спирт не тільки допоможе ідеально випрати речі, а й поверне одягу яскравість. Щодо запаху теж можете не перейматися — діставши речі з пралки, різкого аромату нашатирю ви точно не почуєте.

Раніше ми розповідали, як врятувати улюблену кофту від плям, які лишає дезодорант і ділилися трьома крутими лайфхаками. У кожному з випадків ідеться про недорогі засоби, які знайдуться у кожному домі.