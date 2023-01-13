Якщо телефон постійно “викидає” з програм: експерти назвали 5 причин і способи виправити проблему

"Глюки" телефона — це ще не привід іти за новим гаджетом

Смартфон – невід’ємна частина нашого життя. Для більшості людей він потрібен і для роботи, і для спілкування, і щоб розслабитися — переглянути відео, пограти в ігри, погортати соцмережі. Тож, коли гаджет починає гальмувати і глючити, для власника це дійсно серйозна проблема.

Далеко не завжди у таких випадках ідеться про завершення його "життя". Бувають й інші причини некоректної роботи телефону. Про 5 найпоширеніших розповідають фахівці. А ще діляться секретами, як самостійно вирішити ту чи іншу проблему, передає itechua.

1 — Перевантажена оперативна пам’ять

У смартфоні є внутрішня пам’ять, яку використовують для зберігання файлів, та оперативна, яка потрібна для роботи систем і додатків. Навіть якщо у смартфоні 3-8 Гб оперативної пам’яті (ОЗП), часом її може не вистачати, адже вона потрібна для тимчасового зберігання інформації.

Доки у вас відкрито багато утиліт одночасно, ОЗП смартфона завантажена. Наприклад, якщо ви активно використовуєте дві програми на розділеному екрані, плюс у вас відкрито кілька фонових утиліт. Кожна дає своє навантаження на оперативку, наголошують експерти.

Що робити?

Регулярно закривайте програми, якими не користуєтесь. Для цього потрібно відкрити меню запущених утиліт і прибрати звідти всі зайві. Зазвичай це меню заховане за сенсорною кнопкою в нижній частині екрана — ліворуч. Час від часу перезавантажувати телефон. Це допоможе закрити навіть ті процеси, які ви не змогли завершити самостійно. Скористайтеся вбудованими функціями очищення. На різних смартфонах ця програма називається по-різному. Наприклад, на Samsung є функція "Обслуговування пристрою" або "Оптимізація" чи "Smart Manager" — на більш ранніх версіях. Також це може бути "Очищення" чи інші подібні варіанти назви. Це діагностичне програмне забезпечення, через яке можна звільнити оперативку.

Для Apple все трохи інакше: для iOS 15 і старіших версій потрібно затиснути кнопку блокування на кілька секунд, а щойно з’явиться напис "Вимкніть", затиснути кнопку "Додому", доки не повернетеся на головний екран. Якщо фізичної кнопки немає, потрібно активувати віртуальну: "Налаштування" – "Основні" – "Універсальний доступ" – AssistiveTouch. На iOS 16 шлях виглядає ось так: "Налаштування" – "Універсальний доступ" – "Дотик" – AssistiveTouch. Тепер треба зімітувати раніше описаний алгоритм: запустити меню вимкнення, натиснути на AssistiveTouch і вибрати "Додому".

Важливо також знати, що є ситуації, коли ОЗП дуже мало. Існує категорія надзвичайно бюджетних смартфонів, на яких всього 1–2 Гб оперативної пам’яті. Такий пристрій просто фізично не підходить для ігор або запуску кількох програм одночасно. Його максимум — дзвонити, надсилати повідомлення, використовувати 1–2 месенджери. Такі смартфони спершу працюють повільніше за аналоги з великою кількістю ОЗУ, а згодом, якщо їх навантажувати, починають гальмувати ще більше.

2 — Переповнений кеш пам’яті

Чому телефон став гальмувати? Тому що кеш, виділений для зберігання тимчасових файлів, переповнений. У результаті програми "зависають", повільно відкриваються і навіть можуть "вилітати" (різко закриваються самі по собі). В такому випадку сенсорні кнопки не реагують на дотик, а телефон гальмує навіть під час перегляду відео.

Що робити?

Очистити кеш у програмах. У різних смартфонах назви кнопок та їх розташування можуть відрізнятись, але алгоритм ідентичний. Для цього зазвичай потрібно: зайти в "Налаштування" – "Додатки" – вибрати будь-яку утиліту – "Сховище" (є не скрізь) – "Очистити кеш".

Якщо гальмує браузер на смартфоні, то в ньому теж варто почистити кеш. Точне налаштування залежить від вашого браузера та його версії. Для Google Chrome потрібно: зайти в браузер – вибрати 3 точки у правому верхньому кутку – "Історія" – "Очистити історію" – вибрати історію, cookie та кеш – "Видалити дані". В інших браузерах алгоритм подібний. На iPhone слід вибрати "Налаштування" – Safari – "Очистити історію та дані".

3 — Переповнена внутрішня пам’ять

Якщо почали гальмувати ігри та інші програми, варто перевірити сховище (внутрішню пам’ять). Дуже часто люди встановлюють усілякі програми, а потім не користуються ними, забуваючи при цьому їх видалити. Всі ці програми, навіть якщо ви ними не користуєтесь, засмічують пристрій і він починає гальмувати, кажуть експерти.

Найкраще стежити, щоб 3–4 Гб завжди залишалися вільними. Чим більше місця, тим менша ймовірність, що користувач займе всю пам’ять.

Що робити?

Видалити всі непотрібні програми. Зробити це можна у різний спосіб. Перенести на картку пам’яті або на хмарне сховище обліковий запис та свої фото, відео, документи.

4 — Віруси

Якщо всі вищеописані проблеми неактуальні, ймовірно, у смартфоні є вірус. Це часта проблема, через яку телефони на Андроїді можуть гальмувати ігри та відео. "Підчепити" вірус легко, просто перейшовши за шкідливим посиланням з месенджера або пошти чи завантаживши підозрілий файл з неофіційного сайту.

Віруси займають оперативну пам’ять і гальмують роботу гаджета. А ще вони можуть "з’їдати" внутрішню пам’ять.

Що робити?

1. Встановити антивірус. Додатків зараз чимало, деякі з них — безкоштовні. З їх допомогою можна продіагностувати смартфон, почистити його та запобігти попаданню в систему вірусів. 2. Віднести смартфон до сервісного центру, щоб там його почистили – якщо самостійно не виходить, боїтеся чи не впевнені, що зможете очистити все до кінця. 3. Пам’ятати про правила цифрової гігієни: не переходити за дивними посиланнями, не завантажувати невідомі документи, не встановлювати програми з невідомих джерел.

5 — Невідома проблема

Якщо нічого не допомагає, то скидання до заводських налаштувань — це ще один спосіб, який допоможе очистити смартфон. В такому разі гаджет повністю обнулиться до заводських налаштувань. Це видалить абсолютно все, що є на ньому, тому потрібно заздалегідь скопіювати всі важливі файли (фото, документи, відео, музику тощо).

Перенести дані можна на інший телефон, у віртуальну хмару або ж просто зробити резервне копіювання: Андроїд: "Налаштування" – "Резервне копіювання" – "Почати копіювання"; Айфон: "Налаштування" – Apple ID – iCloud – "Резервна копія в iCloud" – активувати повзунок.

Щоб скинути телефон до заводських налаштувань, виконайте такі дії:

на Android : "Налаштування" – "Система та оновлення" – "Скидання" – "Відновлення заводських налаштувань";

: "Налаштування" – "Система та оновлення" – "Скидання" – "Відновлення заводських налаштувань"; на iPhone: "Налаштування" – "Основні" – "Перенесення або скидання iPhone" – "Скинути/Скинути".

Раніше ми розповідали, чому ПЗ смартфона потрібно постійно оновлювати і що буде, якщо цього не робити. Від цього теж залежить, наскільки справно працюватиме ваш телефон.