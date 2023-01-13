Робіть це двічі на день і конденсат на вікнах зменшиться: слушна порада

Багато хто забуває про провітрювання кімнати, а це дуже важливо, у тому числі, й у випадку з конденсатом

У холодну пору року на вікнах може утворюватися конденсат. Цю проблему потрібно вирішити якнайшвидше, інакше вона загрожує появою плісняви в будинку. Така проста порада, як провітрювання, дуже дієва в цьому випадку, але багато хто з нас забуває відчиняти вікна.

Як пише видання The Sun, є точний час, коли потрібно відкривати вікна, щоб зменшити конденсат. Провітрювання — це чудовий спосіб запобігти появі плісняви та підвищеного рівня вологості у вашому будинку.

Рекомендується відкривати вікна двічі на день – вранці та перед сном. Наприклад, ви можете відкрити вікно в спальні на 5-15 хвилин о 8:00 після пробудження й о 22:00 до того, як лягти в ліжко. Це не тільки допомагає зменшити скупчення конденсату, а й пропускає свіже повітря до приміщення, очищаючи його. На кухні або у ванній кімнаті, де може бути більше пари і накопичується конденсат, теж потрібно регулярно тримати вікна широко відчиненими.

За можливості провітрювати приміщення потрібно тоді, коли опалення в будинку вимкнено. Так ви не випустите тепло ззовні, за яке платите за рахунками. Крім того, зачиніть двері в кімнату, поки відкриті вікна.

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