Де правильно ставити тарілку в мікрохвильовій печі, щоб їжа рівномірно нагрівалася: про це знають одиниці

Проблема холодної їжі та гарячої тарілки вирішується на раз-два

Поставив тарілочку з їжею в мікрохвильову піч, щоб вона нагрілася, а вона холодна — знайома ситуація? Якщо так, то ви прийшли за адресою, адже далі ми розповімо, чому так відбувається, і де найкраще ставити посуд, щоб їжа в ньому ставала гарячою. Також нагадаємо, що деякі продукти в жодному разі не можна розігрівати в мікрохвильовій печі.

Відразу зазначимо, що це ніяк не пов’язане із ламанням вашої побутової техніки. Все набагато простіше — ви просто не там ставите тарілку і тому їжа не встигає нагрітися, пише портал prostoway. Як треба — читайте далі.

Як правильно гріти їжу в мікрохвильовій печі

Якщо ви стикалися з такою проблемою, значить, щоб нагріти їжу, ви ставите тарілку по центру мікрохвильової печі, адже така "позиція допоможе прогріти страву рівномірно і з усіх боків". Ні, ця думка помилкова, і ви вже самі повинні це розуміти, адже дістаєте гарячим лише посуд, але не страву.

Щоб розв'язати цю проблему, тарілку з їжею слід ставити ближче до краю скляної підставки. У такому положенні вона прокручуватиметься краще і дійсно прогріватиметься. До речі, не всі знають про цей нюанс користування мікрохвильовою печі, тому швидше пробуйте і поповнюйте їх ряди.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати у мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.