Більше не будете мучатись: спосіб, як за 15 хвилин відмити жир з кришки

Дізнайтеся, як за дві секунди очистити жирні плями із кромки

Скляні кришки від сковорідок та каструль через приготування жирної їжі дуже швидко втрачають свій первинний зовнішній вигляд. Буває, що відмити бруд із кромки кришки за допомогою звичайного мийного засобу недостатньо, і доводиться вирішувати проблему іншими методами.

На щастя, є один копійчаний спосіб, яким часто користуються досвідчені господині, пише cpykami. Варто лише зробити ефективний засіб, приготований тільки з 3 інгредієнтів. Сама процедура займає лише 15 хвилин.

Як відмити жир зі скляної кришки

Для цього нам знадобиться 1 ст. л. гірчичного порошку, 2 ст. л. соди та 1 ст. л. мийного засобу. Заливаємо інгредієнти 3 літрами окропу і добре перемішуємо. Поміщаємо кришку в розчин і залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин залишається тільки пройтися всіма кромками щіткою.

Раніше "Телеграф" писав, як легко відмити від жиру кухонний кахель.