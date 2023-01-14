Меблі можуть перетворити вашу оселю на "зимове царство": які речі позбавляють вас тепла

Дізнайтеся, як зігрітися взимку за допомогою обдуманого розміщення меблів у вашому будинку

Січень часто є найхолоднішим місяцем на рік, а це означає, що збереження тепла в будинку надзвичайно важливе.

Видання Express розповіло про деякі предмети інтер’єру у вашому будинку, через які в приміщеннях може бути холодніше. Наприклад, якщо у когось є шкіряні дивани, можна постелити на них пару ковдр чи покривал, або, якщо у вас є ламінат, подумайте про придбання килимка на холодні місяці.

1. Шкіряні дивани

Шкіряні дивани не так добре поглинають тепло, як тканина, через що вони можуть здаватися трохи холоднішими, ніж будь-який тканинний предмет у будинку. Спробуйте накрити свій шкіряний диван взимку ковдрами або покривалами, це зробить його більш затишним і дозволить йому поглинати більше тепла.

2. Ламінат чи плитка

Якщо у вас на підлозі ламінат або плитка, ви помітите, що взимку вашим ногам стає набагато холодніше. Як тимчасовий захід можна постелити килим. Це допоможе вашим ногам менше мерзнути, а в кімнаті стане тепліше.

3. Тонкі штори

Вони не будуть добре захищати від холоду. Ви можете додати підкладку, щоб зробити їх товщими. Якщо у вас є штори, тримайте їх відкритими в ті часи дня, коли сонце світить у вікна, і закривайте їх, коли сонце починає сідати.

4. Зазори між плінтусами

Це ідеальне місце для відведення тепла. Постарайтеся закласти всі щілини, щоб протяги не просочувалися. Якщо ваші плінтуси досить старі, можливо, варто оновити їх.

5. Ваші вікна не захищені від протягів

Якщо ви помітили, що з вікон виходить протяг, то, можливо, варто зробити ремонт своїми руками, щоб вони не пропускали холод усередину і не пропускали тепло на вулицю. Можна обмотати віконну раму стрічкою, що самоклеїться, зі спіненого матеріалу, щоб блокувати холодне повітря.

6. Меблі перед батареями

Наявність таких меблів, як дивани, журнальні столики або ліжка перед радіаторами означатиме, що вони поглинають тепло, а не дозволяють йому поширюватися по кімнаті. Намагайтеся, щоб простір навколо радіаторів був вільним.

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