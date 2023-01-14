Іменини Дениса у 2023 році: всі дати святкування Дня ангела

Напевно, кожен має знайомого Дениса, — не забудьте привітати його на іменини

Ім’я Денис має цікаве походження та історію, і входить до двадцятки найпопулярніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Дениса протягом року.

Значення імені Денис

Спочатку слов’янське ім’я Денис було просто народним скороченням від церковного імені Діонісій. Сучасне ім’я Денис є похідним від грецького імені Діонісіос — так звали бога життєвих сил природи, натхнення та виноробства.

На території сучасної України ім’я Денис почало використовуватися з 1960-х років і зараз входить до 20 найпопулярніших імен.

Зараз у різних країнах використовують такі форми імені як Деня, Дениска, Дені, Денніс.

Коли День ангела Дениса?

Протягом року носії імені Денис справляють іменини понад тридцять разів за церковним православним календарем. Перерахуємо їх усі по місяцях (жирним виділено важливі).

У січні та лютому День ангела Дениса святкують:

17 січня , — єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт;

, — єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт; 6 лютого, — преподобний Діонісій.

У березні:

5 березня, — преподобномученик Діонісій Валаамський;

23 березня , — Діонісій Корінфський;

, — Діонісій Корінфський; 28 березня , — Діонісій Кесарійський Палестинський;

, — Діонісій Кесарійський Палестинський; 29 березня, — праведний Діонісій.

В травні:

4 травня, — мученик Діонісій Пергійський;

19 травня, — мученик Діонісій Фракійський;

25 травня, — архімандрит Діонісій Радонезький;

31 травня, — мученик Діонісій Лампсакійський.

В червні:

10 червня — ієросхимонах Діонісій Пєтушков;

14 червня, — преподобний ігумен Глушицький Діонісій;

16 червня, — мученик Діонісій Візантійський.

В липні:

8 липня , — преподобний Діонісій Афонський;

, — преподобний Діонісій Афонський; 9 липня, — архієпископ Суздальський святитель Діонісій.

В серпні:

13 серпня, — преподобномученик Діонісій Ватопедський;

17 серпня , — один із семи отроків Ефеських Діонісій;

, — один із семи отроків Ефеських Діонісій; 31 серпня, — священномученик Діонісій Требійський;

У вересні:

6 вересня, — архієпископ Закінфський, святитель Діонісій (перенесення мощів);

10 вересня , — преподобний Діонісій ієромонах, затворник Печерський;

, — преподобний Діонісій ієромонах, затворник Печерський; 12 вересня, — преподобний Діонісій Островський;

19 вересня, — мученик Діонісій Олександрійський.

У жовтні:

16 жовтня, — єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт, преподобний затворник Печерський Діонісій;

— єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт, преподобний затворник Печерський Діонісій; 18 жовтня, — священномученик Діонісій, єпископ Олександрійський ;

; 25 жовтня, — Діонісій Глушицький, ігумен;

28 жовтня, – святитель Діонісій – архієпископ Суздальський.

В листопаді:

4 листопада, — мученик Діонісій Ефеський;

23 листопада, — ієрей Діонісій Щегопєв.

В грудні:

2 грудня, — мученик Діонісій;

3 грудня, — мученик Діонісій Доростольський;

12 грудня , — священномученик Діонісій Корінфський;

, — священномученик Діонісій Корінфський; 30 грудня — святитель Діонісій, архієпископ Закінфський.

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