Именины Дениса в 2023 году: все даты празднования Дня ангела
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Наверное, у каждого есть знакомый Денис, — не забудьте поздравить его на именины
Имя Денис имеет интересное происхождение и историю, и входит в двадцатку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Дениса в году.
Значение имени Денис
Изначально у славян имя Денис было просто народным сокращением от церковного имени Дионисий. Современное имя Денис является производным от греческого имени Дионисиос, — так звали бога жизненных сил природы, вдохновения и виноделия.
На территории современной Украины имя Денис стало использоваться с 1960-ых годов и сейчас входит в 20 самых популярных имен.
Сейчас в разных странах используют такие формы имени как Деня, Дениска, Дени, Деннис.
Когда День ангела Дениса?
В течение года носители имени Денис справляют именины более тридцати раз по церковному православному календарю. Перечислим их все по месяцам (жирным выделены важные).
В январе и феврале День ангела Дениса празднуют:
- 17 января, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит;
- 6 февраля, — преподобный Дионисий.
В марте:
- 5 марта, — преподобномученик Дионисий Валаамский;
- 23 марта, — Дионисий Коринфский;
- 28 марта, — Дионисий Кесарийский Палестинский;
- 29 марта, — праведный Дионисий.
В мае:
- 4 мая, — мученик Дионисий Пергийский;
- 19 мая, — мученик Дионисий Фракийский;
- 25 мая, — архимандрит Дионисий Радонежский;
- 31 мая, — мученик Дионисий Лампсакийский.
В июне:
- 10 июня, — иеросхимонах Дионисий Петушков;
- 14 июня, — преподобный игумен Глушицкий Дионисий;
- 16 июня, — мученик Дионисий Византийский.
В июле:
- 8 июля, — преподобный Дионисий Афонский;
- 9 июля, — архиепископ Суздальский святитель Дионисий.
В августе:
- 13 августа, — преподобномученик Дионисий Ватопедский;
- 17 августа, — один из семи отроков Эфесских Дионисий;
- 31 августа, — священномученик Дионисий Требийский;
В сентябре:
- 6 сентября, — архиепископ Закинфский, святитель Дионисий (перенесение мощей);
- 10 сентября, — преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
- 12 сентября, — преподобный Дионисий Островский;
- 19 сентября, — мученик Дионисий Александрийский.
В октябре:
- 16 октября, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит, преподобный затворник Печерский Дионисий;
- 18 октября, — священномученик Дионисий, епископ Александрийский;
- 25 октября, — Дионисий Глушицкий, игумен;
- 28 октября, — святитель Дионисий — архиепископ Суздальский.
В ноябре:
- 4 ноября, — мученик Дионисий Эфесский;
- 23 ноября, — иерей Дионисий Щегопев.
В декабре:
- 2 декабря, — мученик Дионисий;
- 3 декабря, — мученик Дионисий Доростольский;
- 12 декабря, — священномученик Дионисий Коринфский;
- 30 декабря, — святитель Дионисий, архиепископ Закинфский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго нельзя сидеть на пороге.