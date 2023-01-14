Именины Дениса в 2023 году: все даты празднования Дня ангела

Наверное, у каждого есть знакомый Денис, — не забудьте поздравить его на именины

Имя Денис имеет интересное происхождение и историю, и входит в двадцатку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Дениса в году.

Значение имени Денис

Изначально у славян имя Денис было просто народным сокращением от церковного имени Дионисий. Современное имя Денис является производным от греческого имени Дионисиос, — так звали бога жизненных сил природы, вдохновения и виноделия.

На территории современной Украины имя Денис стало использоваться с 1960-ых годов и сейчас входит в 20 самых популярных имен.

Сейчас в разных странах используют такие формы имени как Деня, Дениска, Дени, Деннис.

Когда День ангела Дениса?

В течение года носители имени Денис справляют именины более тридцати раз по церковному православному календарю. Перечислим их все по месяцам (жирным выделены важные).

В январе и феврале День ангела Дениса празднуют:

17 января , — епископ Афинский Дионисий Ареопагит;

, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит; 6 февраля, — преподобный Дионисий.

В марте:

5 марта, — преподобномученик Дионисий Валаамский;

23 марта , — Дионисий Коринфский;

, — Дионисий Коринфский; 28 марта , — Дионисий Кесарийский Палестинский;

, — Дионисий Кесарийский Палестинский; 29 марта, — праведный Дионисий.

В мае:

4 мая, — мученик Дионисий Пергийский;

19 мая, — мученик Дионисий Фракийский;

25 мая, — архимандрит Дионисий Радонежский;

31 мая, — мученик Дионисий Лампсакийский.

В июне:

10 июня, — иеросхимонах Дионисий Петушков;

14 июня, — преподобный игумен Глушицкий Дионисий;

16 июня, — мученик Дионисий Византийский.

В июле:

8 июля , — преподобный Дионисий Афонский;

, — преподобный Дионисий Афонский; 9 июля, — архиепископ Суздальский святитель Дионисий.

В августе:

13 августа, — преподобномученик Дионисий Ватопедский;

17 августа , — один из семи отроков Эфесских Дионисий;

, — один из семи отроков Эфесских Дионисий; 31 августа, — священномученик Дионисий Требийский;

В сентябре:

6 сентября, — архиепископ Закинфский, святитель Дионисий (перенесение мощей);

10 сентября , — преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;

, — преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский; 12 сентября, — преподобный Дионисий Островский;

19 сентября, — мученик Дионисий Александрийский.

В октябре:

16 октября, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит, преподобный затворник Печерский Дионисий;

— епископ Афинский Дионисий Ареопагит, преподобный затворник Печерский Дионисий; 18 октября, — священномученик Дионисий, епископ Александрийский ;

; 25 октября, — Дионисий Глушицкий, игумен;

28 октября, — святитель Дионисий — архиепископ Суздальский.

В ноябре:

4 ноября, — мученик Дионисий Эфесский;

23 ноября, — иерей Дионисий Щегопев.

В декабре:

2 декабря, — мученик Дионисий;

3 декабря, — мученик Дионисий Доростольский;

12 декабря , — священномученик Дионисий Коринфский;

, — священномученик Дионисий Коринфский; 30 декабря, — святитель Дионисий, архиепископ Закинфский.

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