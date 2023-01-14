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Именины Дениса в 2023 году: все даты празднования Дня ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Денис и когда у него День ангела
Рассказываем про значение имени Денис и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Наверное, у каждого есть знакомый Денис, — не забудьте поздравить его на именины

Имя Денис имеет интересное происхождение и историю, и входит в двадцатку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Дениса в году.

Значение имени Денис

Изначально у славян имя Денис было просто народным сокращением от церковного имени Дионисий. Современное имя Денис является производным от греческого имени Дионисиос, — так звали бога жизненных сил природы, вдохновения и виноделия.

На территории современной Украины имя Денис стало использоваться с 1960-ых годов и сейчас входит в 20 самых популярных имен.

Сейчас в разных странах используют такие формы имени как Деня, Дениска, Дени, Деннис.

Когда День ангела Дениса?

В течение года носители имени Денис справляют именины более тридцати раз по церковному православному календарю. Перечислим их все по месяцам (жирным выделены важные).

В январе и феврале День ангела Дениса празднуют:

  • 17 января, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит;
  • 6 февраля, — преподобный Дионисий.

В марте:

  • 5 марта, — преподобномученик Дионисий Валаамский;
  • 23 марта, — Дионисий Коринфский;
  • 28 марта, — Дионисий Кесарийский Палестинский;
  • 29 марта, — праведный Дионисий.

В мае:

  • 4 мая, — мученик Дионисий Пергийский;
  • 19 мая, — мученик Дионисий Фракийский;
  • 25 мая, — архимандрит Дионисий Радонежский;
  • 31 мая, — мученик Дионисий Лампсакийский.

В июне:

  • 10 июня, — иеросхимонах Дионисий Петушков;
  • 14 июня, — преподобный игумен Глушицкий Дионисий;
  • 16 июня, — мученик Дионисий Византийский.

В июле:

  • 8 июля, — преподобный Дионисий Афонский;
  • 9 июля, — архиепископ Суздальский святитель Дионисий.

В августе:

  • 13 августа, — преподобномученик Дионисий Ватопедский;
  • 17 августа, — один из семи отроков Эфесских Дионисий;
  • 31 августа, — священномученик Дионисий Требийский;

В сентябре:

  • 6 сентября, — архиепископ Закинфский, святитель Дионисий (перенесение мощей);
  • 10 сентября, — преподобный Дионисий иеромонах, затворник Печерский;
  • 12 сентября, — преподобный Дионисий Островский;
  • 19 сентября, — мученик Дионисий Александрийский.

В октябре:

  • 16 октября, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит, преподобный затворник Печерский Дионисий;
  • 18 октября, — священномученик Дионисий, епископ Александрийский;
  • 25 октября, — Дионисий Глушицкий, игумен;
  • 28 октября, — святитель Дионисий — архиепископ Суздальский.

В ноябре:

  • 4 ноября, — мученик Дионисий Эфесский;
  • 23 ноября, — иерей Дионисий Щегопев.

В декабре:

  • 2 декабря, — мученик Дионисий;
  • 3 декабря, — мученик Дионисий Доростольский;
  • 12 декабря, — священномученик Дионисий Коринфский;
  • 30 декабря, — святитель Дионисий, архиепископ Закинфский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго нельзя сидеть на пороге.

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#Денис #День ангела #Именины #Значение имени