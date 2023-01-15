З іменинами, Денисе! Оригінальні веселі вітання на День ангела
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Не забудьте привітати Денчика з іменинами
Ім’я Денис нехай досить давнє, проте й досі неймовірно популярне не лише в Україні, а й у всьому світі. Раніше ми розповіли, яким є значення цього імені, і коли всі дати святкування Дня ангела Дениса протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав варіанти відмінних привітань українською для Дениса на іменини.
Короткі вітання з Днем ангела Дениса
- З іменинами, Денчик! Бажаю залишатися завжди на висоті і досягати поставленої мети! Нехай гроші водяться у твоєму гаманці, у душі панує щастя, а в тілі – здоров’я та бадьорий дух!
- Денис! Прийми від нас побажання миру та добра, сонця, тепла та світла! Посмішок друзів та турботи рідних!
- Дорогий Денисе, вітаю з Днем ангела! Вітаю тебе від щирого серця і бажаю вірного ритму щастя в житті та високих нот успіху, веселої мелодії душі та вірної пісні кохання, гарного настрою та фантастичної вдачі!
- Це день, коли твій Ангел підлітає до тебе, Денисе, і міцно обіймає на честь іменин. Нехай він буде поряд, сьогодні, завтра та завжди! Вітаю тебе!
- Від щирого серця бажаю тобі, Денисе, нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу та прекрасний настрій! З іменинами!
- Вітаю з Днем ангела, Дениско! Нехай твоя чарівність завжди зводить з розуму, твоя впевненість завжди надихає друзів і лякає недоброзичливців. Бажаю завжди залишатися веселим та енергійним.
Листівки для привітання на День ангела Дениса
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які, здавалося б, звичайні фрази можуть накликати бідність на Вашу оселю, — краще їх остерігатися.