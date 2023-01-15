З іменинами, Денисе! Оригінальні веселі вітання на День ангела

Не забудьте привітати Денчика з іменинами

Ім’я Денис нехай досить давнє, проте й досі неймовірно популярне не лише в Україні, а й у всьому світі. Раніше ми розповіли, яким є значення цього імені, і коли всі дати святкування Дня ангела Дениса протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав варіанти відмінних привітань українською для Дениса на іменини.

Короткі вітання з Днем ангела Дениса

З іменинами, Денчик! Бажаю залишатися завжди на висоті і досягати поставленої мети! Нехай гроші водяться у твоєму гаманці, у душі панує щастя, а в тілі – здоров’я та бадьорий дух!

Денис! Прийми від нас побажання миру та добра, сонця, тепла та світла! Посмішок друзів та турботи рідних!

Дорогий Денисе, вітаю з Днем ангела! Вітаю тебе від щирого серця і бажаю вірного ритму щастя в житті та високих нот успіху, веселої мелодії душі та вірної пісні кохання, гарного настрою та фантастичної вдачі!

Це день, коли твій Ангел підлітає до тебе, Денисе, і міцно обіймає на честь іменин. Нехай він буде поряд, сьогодні, завтра та завжди! Вітаю тебе!

Від щирого серця бажаю тобі, Денисе, нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу та прекрасний настрій! З іменинами!

Вітаю з Днем ангела, Дениско! Нехай твоя чарівність завжди зводить з розуму, твоя впевненість завжди надихає друзів і лякає недоброзичливців. Бажаю завжди залишатися веселим та енергійним.

Листівки для привітання на День ангела Дениса

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які, здавалося б, звичайні фрази можуть накликати бідність на Вашу оселю, — краще їх остерігатися.