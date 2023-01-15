Як не можна заряджати телефон: кожен припускає ці помилки

Якщо не порушувати ці правила, то смартфон прослужить набагато довше

Що може бути простіше, ніж зарядити смартфон, — ви теж так думаєте? На жаль, але це зовсім не так, а ті, хто живе за таким принципом, частіше відносять свої гаджети в ремонт. Виявляється, є кілька нюансів та заборон при зарядці, про які багато хто навіть не замислюється. Про них і поговоримо далі.

Як зазначає портал itechua, запорука успішної і що важливо тривалої роботи телефону – це його правильна зарядка. І сьогодні ми хочемо акцентувати вашу увагу на п’яти правилах, як не варто заряджати свій пристрій, інакше він швидко вийде з ладу.

Як не можна заряджати смартфон

Розрядка до "нуля" та зарядка до 100%

Ця помилка є однією з найпоширеніших, а все через те, що акумулятори у старих телефонах саме такої зарядки і потребували. Однак прогрес не стоїть на місці. При повному розрядженні сучасних літієво-іонних акумуляторів вже за рік почнуться серйозні проблеми. Також нові телефони не можна заряджати до 100%, інакше батарея швидше витратить свою місткість.

Використання пошкоджених кабелів

Хороші та оригінальні аксесуари коштують дорого, тому при пошкодженнях мало хто поспішає їх міняти, проте варто було б. Такі зіпсовані зарядки негативно впливають на ваш гаджет, і можуть взагалі "вбити" його.

Використання аксесуарів від сторонніх виробників

Не варто економити, купуючи неоригінальні та дешеві зарядні пристрої. Така "економія" лише призведе до ще більших витрат, адже, швидше за все, доведеться купувати новий смартфон. Для зарядки смартфона потрібно використовувати тільки аксесуари, які рекомендовані фахівцями.

Знаходження телефону під подушкою чи ковдрою

Ковдра та подушка не гріють самі по собі – вони зберігають тепло. А будь-який електронний пристрій в момент роботи сильно нагрівається, тому якщо цю температуру почати "зберігати", смартфон може просто перегрітися. А це своєю чергою призводить до псування гаджета. З цієї причини рекомендують знімати чохол під час зарядки.

Використання телефону під час заряджання

Подібне правило стосується переважно "бюджетників", але й дорогі моделі можуть сильно постраждати, особливо ті, де тепловідвідна система дуже слабка. Користування телефоном під час заряджання може порушити цикли заряджання, що також зношують батарею.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.