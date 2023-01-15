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Яку помилку ви допускаєте, перучи рушники: цей засіб перетворює їх на наждачний папір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рушники будуть м’якими завдяки деяким хитрощам
Рушники будуть м’якими завдяки деяким хитрощам. Фото pixabay.com

Ось яка помилка призводить до такого результату

М’які і пухнасті рушники гарні лише в перший період після покупки, проте з часом вони поступово забруднюються. Ми відразу поспішаємо відправити їх у прання, але результат від цього нерідко буває ще гіршим: тканина може стати жорсткою і грубою, як наждачний папір. А виною всього лише один інгредієнт.

Деякі господині заливають разом із мийними засобами один бюджетний інгредієнт, вважаючи, що нібито з ним рушники будуть м’якшими. Однак це помилкова думка, пише belnovosti.

Що не можна додавати в прання з рушниками

Перетворює на наждачний папір навіть найм’якіші рушники звичайний оцет. Краще звернути увагу на використання спеціальних засобів для прання. Так, не слід відмовлятися від кондиціонера. А замість прального порошку краще використати гель.

Також має значення й температура води. Використовуйте гарячу воду замість холодної. Гаряча зможе не тільки ефективніше вбити мікроби, в той час, як холодна робить тканину жорсткішою.

Раніше "Телеграф" писав, як відіпрати найзасаленіші кухонні рушники. Варто використовувати спосіб із двома копійчаними інгредієнтами.

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