Усього 10 хвилин і засмальцьованих плям вже немає: як швидко очистити рукави на пуховику

Розповідаємо, як швидко почистити пуховик без розводів

Прання пуховика — справа тонка. Один неправильний рух — і пух зіб’ється в грудки, а на поверхні теплої речі утворяться розводи. Раніше ми вже писали, як правильно прати пуховик у машинці, а тепер розповімо, як очистити на куртці брудні рукави.

Для того, щоб повністю не прати пуховик, скористайтеся дієвим лайфхаком без використання "хімії". Як пише cpykami, все що потрібно, — це губка для миття посуду і господарське мило. Знаючи цей простий спосіб, буквально за 10 хвилин можна легко очистити навіть найзабрудненіші ділянки на одязі.

Як очистити брудні рукави на пуховику без розводів

Наносимо невелику кількість мила на губку і акуратно протираємо місця забруднень м’якою стороною губки. Змиваємо мило водою і відразу ж просушуємо рукави махровим рушником. Можна досушити феном, але краще дозволити всьому висохнути самостійно.

На замітку: обробляйте пуховик водовідштовхувальним просоченням для текстилю і мембранних тканин, так куртка менше бруднитиметься.

Раніше "Телеграф" писав, як освіжити пуховик без прання.