Навіть не думайте так сушити одяг: ризикуєте розстатись з улюбленими речами

Сушіння речей на радіаторах є великою помилкою

Для деяких не важко висушити тільки випрані речі на батареї. Однак, користуючись таким способом, у вас є ризик назавжди попрощатися зі своїм улюбленим одягом.

Як пише Ukr.Media, хоча речі на радіаторі і швидше висихають, проте в цьому випадку на виробах можуть з’явитися плями. Особливо актуальною є проблема для старих батарей зі слідами іржі і корозії.

Взагалі не підходить метод сушіння на батареї делікатним тканинам, а також вовняним виробам і речам із тонкого шовку. Вони можуть легко сісти чи деформуватися. До того ж варто знати, що тканина одягу на радіаторі сильно пересихає.

Як правильно сушити одяг після прання

Краще розвішувати речі на спеціальну сушарку. Для прискорення процесу варто періодично провітрювати приміщення або поставити поблизу вентилятор.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не можна використовувати оцет під час прання рушників.