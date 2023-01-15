Стане як нова: дієвий трюк з очищення лійки для душу

Прибрати наліт з лійки душа дуже просто, якщо знати один секретний засіб

Згодом і душова кабіна, і крани покриваються вапняним нальотом. Забруднюється сама лійка душа, через що навіть може погіршитися тиск води. Однак є спосіб очистити насадку без зайвого клопоту.

Про лайфхак із очищення лійки душа від нальоту вапна та мильних засобів розповідає видання Express. Все, що вам знадобиться, ви знайдете на своїй кухні. Йдеться про звичайний столовий оцет, який часто використовується з метою прибирання.

Як очистити лійку душа за допомогою оцту:

Бризніть оцтом на лійку і оберніть її поліетиленовим пакетом. Або наповніть рідиною пакет, а потім зануріть туди насадку. Щоб закріпити пакет, скористайтеся еластичною стрічкою або стяжкою для фіксації. Залишіть на ніч. Потріть щіткою (або використовуйте стару зубну щітку) і засобом для чищення наступного дня.

Ви здивуєтеся, але насадка знову заблищить, наче ви щойно її купили. Оцет відмінно справляється з вапняним нальотом, забираючи всі забруднення. Тепер отвори лійки зможуть без перешкод пропускати чисту воду, а натиск буде достатнім.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені господині заливають оцет в унітаз. Цей лайфхак здивує вас ефективністю.