Цвіль легко щезне навіть зі стелі: лайфхак-знахідка із засобами, які є в будинку

Не поспішайте витрачатися на дорогі хімікати проти грибка

У кімнатах, де волого, часто може виникати пліснява. Особливо це стосується ванної кімнати. Якщо ви вже використовуєте саморобний осушувач повітря, але грибок продовжує розвиватися, спробуйте один простий спосіб очищення за допомогою підручних компонентів.

Лайфхаком з видалення плісняви, у тому числі на стелі, ділиться видання Express. Грибок потрібно прибирати в будинку якнайшвидше, адже він швидко поширюється і може бути небезпечним. Все, що вам знадобиться для чищення, точно є у вашому будинку – оцет та сода.

Як прибрати цвіль зі стелі

Змішайте оцет та харчову соду. За допомогою швабри з губкою або довгої жорсткої щітки (віника або мітли, обгорнутими тканиною) нанесіть розчин на поверхню. Не забудьте одягнути захисну маску та рукавички. Потріть. Пройдіться по стелі чистою вологою губкою, щоб видалити цвіль і залишки засобів.

Якщо забруднення стійкі, то спробуйте інший лайфхак проти цвілі:

Змішайте теплу воду та засіб для миття посуду. Зануріть чисту плоску швабру в рідину і проведіть по ураженій частині стелі. Залишіть сохнути.

Змішайте воду та відбілювач у новій ємності. Надягнувши маску, рукавички, окуляри й захисний одяг, зануріть швабру в розчин відбілювача і ще раз протріть стелю.

Візьміть чисту швабру або добре промийте її, перш ніж промити поверхню чистою водою, щоб видалити залишки відбілювача.

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