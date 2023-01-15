Провітрювання і не тільки: п’ять простих звичок, щоб запобігти конденсату

З надмірною вологою можна боротися постійно, але краще створити умови, які виключать таку проблему

У холодну пору року на вікнах може накопичуватися конденсат. Його варто якнайшвидше позбутися, інакше це загрожує поширенням цвілі в житлі. Є кілька правил, які допоможуть запобігти проблемі з конденсатом.

Як пише видання Express, конденсація виникає на будь-якому матеріалі, коли тепле вологе повітря стикається з холодною поверхнею. Однак п’ять простих рекомендацій сприяють запобіганню скупчення рідини на підвіконнях вранці.

Правило №1. Відчинені вікна

Вікна повинні бути відкриті під час та після приготування їжі, а також під час/після використання душу або ванни. Так ви випустите вологе повітря назовні й зможете запобігти накопиченню конденсату на вікнах і поверхнях.

Правило №2. Використовуйте витяжні вентилятори

Витяжні вентилятори видаляють пару, в результаті так вона не контактує зі стінами. Такі пристрої приберуть вологе повітря із ванних кімнат, кухонь та інших місць, де є проблеми з вологістю.

Правило №3. Закрийте двері на кухню та у ванну кімнату

Закриваючи двері на кухню і у ванну, ви запобігатиме поширенню пари по всьому будинку, що може призвести до утворення конденсату. Тим не менш, є і така порада: двері у ванну кімнату слід залишати відчиненими після душу, щоб запобігти росту плісняви і звести її до мінімуму. Тож залиште витяжку включеною приблизно на 30 хвилин після водних процедур.

Правило №4. Інвестуйте в осушувач

Осушувачі забирають усю зайву вологу з повітря і не дають їй перетворитися на конденсат на поверхнях. Ціна приладу залежить від розміру та потужності.

Правило №5. Сушіння одягу не в будинку

Один із найкращих способів боротьби з конденсатом — сушити одяг на вулиці або поряд з осушувачем. При сушінні одягу всередині волога вивільняється у повітря, створюючи більше конденсату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подолати конденсат на вікнах можна за допомогою одного кухонного інгредієнта.