Навіщо класти в холодильник деревну золу: лайфхак, який вас здивує

Про це корисне застосування деревної золи в побуті ви не знали

Є безліч способів використання деревної золи не тільки на дачній ділянці, але й у побуті.

Наприклад, навіщо класти деревну золу в холодильник? Виявляється, вона може вирішити одну з головних проблем побутової техніки, в якій зберігаються овочі, фрукти та зелень.

Навіщо класти деревну золу в холодильник

Все дуже просто: щоб позбутися неприємного запаху. Деревна зола відома тією властивістю, що здатна вбирати в себе все "амбре". Достатньо насипати трохи золи в невелику піалу та поставити в холодильник.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо класти губку для миття посуду у той самий холодильник. Крім неприємного запаху, вона вирішує ще одну поширену проблему.

Також ми писали про ще один спосіб позбутися "амбре" в холодильнику. Достатньо відкрити аптечку і дістати одні копійчані ліки.