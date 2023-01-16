Рус

Вони є на кожній кухні: що допоможе відмити духовку від жиру, що пригорів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Духовка буде як нова
Духовка буде як нова. Фото pexels.com

Такі засоби більш безпечні та екологічні

Господині, які часто готують у духовці, знають напевно, що після готування на них завжди чекає прибирання, адже духова шафа дуже швидко покривається жиром. Ігнорувати це не варто, адже жир накопичуватиметься ще більше, а це й негарно, і відмиватиме пізніше буде ще важче. Щоб ви не застосовували різну агресивну побутову хімію від жиру, розповідаємо вам, які є ефективні засоби для чищення духовки.

Як зазначає портал prostoway, вам знадобиться всього два продукти, які 100% є на кожній кухні. Мало того, вони є частими фігурантами в засобах для чищення, тому чому б не спробувати використовувати їх безпосередньо. Йдеться про оцет і соду.

Як відмити духовку від жиру

  • Дверцята духової шафи

Скляна поверхня поверне блиск і чистоту харчової соди. Візьміть губку, і жорсткою стороною з водою зволожте поверхню, потім посипте содою і залиште на 30 хвилин. Через цей час жирний наліт досить легко змиється.

  • Стінки духовки

Тепер "в бій" вступає оцет. Щоб повернути чистоту стін у духовці, протріть їх цією рідиною, а потім закрийте техніку на кілька годин. За цей час жир стане м’якшим і його буде легко змити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що величезна кількість мікробів накопичується на кухонних ручках. Підтримати гігієну можна навіть без агресивних хімічних відбілювачів чи дезінфекторів.

Теги:
#Прибирання #Духовка #Лайфхак