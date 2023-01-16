Вони є на кожній кухні: що допоможе відмити духовку від жиру, що пригорів

Такі засоби більш безпечні та екологічні

Господині, які часто готують у духовці, знають напевно, що після готування на них завжди чекає прибирання, адже духова шафа дуже швидко покривається жиром. Ігнорувати це не варто, адже жир накопичуватиметься ще більше, а це й негарно, і відмиватиме пізніше буде ще важче. Щоб ви не застосовували різну агресивну побутову хімію від жиру, розповідаємо вам, які є ефективні засоби для чищення духовки.

Як зазначає портал prostoway, вам знадобиться всього два продукти, які 100% є на кожній кухні. Мало того, вони є частими фігурантами в засобах для чищення, тому чому б не спробувати використовувати їх безпосередньо. Йдеться про оцет і соду.

Як відмити духовку від жиру

Дверцята духової шафи

Скляна поверхня поверне блиск і чистоту харчової соди. Візьміть губку, і жорсткою стороною з водою зволожте поверхню, потім посипте содою і залиште на 30 хвилин. Через цей час жирний наліт досить легко змиється.

Стінки духовки

Тепер "в бій" вступає оцет. Щоб повернути чистоту стін у духовці, протріть їх цією рідиною, а потім закрийте техніку на кілька годин. За цей час жир стане м’якшим і його буде легко змити.

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