Яблука можуть місяцями залишатися смачними та хрусткими: де потрібно зберігати фрукт

Щоб фрукт не почорнів, його слід прибрати у певне місце

Яблука можуть залишатися смачними та придатними до вживання тривалий час, і мова зараз не про сушіння фруктів. Щоб продовжити термін придатності цих плодів, враховуйте ряд правил під час їх зберігання. Якщо шкірка почала чорніти, а м’якуш став занадто м’яким і пухким, то, ймовірно, ви зберігаєте фрукт невірно.

Не варто класти яблука у вазу з іншими фруктами. Як пише видання Express, яблука будуть хрусткими та свіжими протягом кількох місяців, якщо помістити їх у холодильник. Але й тут варто знати кілька нюансів, щоби плоди не псувалися.

Так, майже всім сортам потрібне прохолодне затінене середовище, щоб залишатися свіжими. Висувна скринька вашого холодильника — відмінне місце для розміщення яблук, де вони можуть зберігатися від шести до восьми тижнів. Звичайно, якщо залишити фрукти поза холодильником, вони не відразу зіпсуються, хоча почнуть ставати коричневими і розм’якшуватися набагато швидше, ніж якби вони були в холоді.

Крім того, важливо зберігати яблука окремо від певних продуктів. Плоди виділяють газ етилен, який прискорює дозрівання інших фруктів та овочів, особливо якщо самі яблука пошкоджені чи перезріли. Якщо ви не бажаєте сприяти дозріванню інших продуктів, зберігайте яблука у пластиковій тарі або пакеті в холодильнику. Якщо ваш єдиний варіант — зберігати яблука на полиці, помістіть їх в окрему миску або в паперовий пакет.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати сир, щоб він довше залишався смачним. Один трюк допоможе уникнути цвілі та твердої кірки на продукті.