Холодильник – не зовсім те: британський шеф-кухар здивував порадою щодо зберігання яєць

Щоб не псувався смак яєць, продукт потребує певних умов зберігання

Яйця – базовий продукт раціону, який раніше дуже подорожчав в Україні. Зазвичай усі кладуть їх у холод, але британський шеф-кухар Джеймс Мартін закликав не зберігати яйця у холодильнику. Так, за його словами, псується їхній справжній смак і запах.

Про це йдеться у матеріалі видання "Express". Кулінар пояснив, що пориста структура всіх яєць є причиною того, що їх потрібно зберігати за кімнатної температури. Якість яєць має ключове значення, зокрема для приготування хорошої випічки. Місце зберігання яєць також може вплинути на їхній смак в інших стравах.

Знаменитий шеф-кухар зазначив, що текстура оболонки яйця означає, що воно вбирає всі аромати з холодильника і може зрештою стати на смак більш схожим на інші інгредієнти. Крім того, експерт не рекомендує розміщувати яйця у спеціальній підставці або на полиці у вашому холодильнику. Якщо вам зручніше зберігати яйця в холодильнику, то хоч би використовуйте оригінальну картонну коробку.

За словами Мартіна, коробка не тільки захищає яйця, але також покаже термін придатності, якщо раптом ви засумніваєтеся у свіжості продукту. Кухар пропонує зберігати яйця в картонній упаковці, якщо ви вирішите прибрати їх у холодильник, так ви запобігатиме перенесенню бактерій і запахів через яєчну шкаралупу.

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