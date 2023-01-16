Як прибрати пляму від воску з меблів, килима і не тільки: дієві способи

Впоратися з восковими плямами допоможуть підручні засоби

Віск від свічки може залишати сліди на різних поверхнях у будинку, починаючи від меблів і текстилю та закінчуючи стінами. Актуальна ця проблема, якщо ви користуєтеся саморобними свічками у разі відключення світла. Однак не поспішайте засмучуватися, що зіпсувалася ваша улюблена річ. Підручні продукти легко відітруть віск ледве не з будь-якого матеріалу.

Видалення затверділого воску може стати кошмаром, особливо якщо ви залишили його на кілька годин або навіть днів. Чим довше віск залишається на повітрі, тим важче його видалити з ваших меблів. Як пише видання Express, допоможуть вирішити проблему з восковими плямами дієві лайфхаки.

Як прибрати пляму від воску з килима:

Помістіть зверху плями гарячу праску, поки віск не розтане. Зіскребіть розплавлений віск непотрібною тканиною.

Який засіб допоможе видалити віск з дерев’яних меблів:

Піднесіть увімкнений фен і тримайте прямо над воском, поки він не розтане до рідкої консистенції.

Будь-які шматочки ґнота видаліть гострим предметом, наприклад, ножем.

Зробіть пасту з харчової соди та води. Посипте пляму.

Нанесіть вазелін на місце, де стояла свічка, і залиште на ніч, а вранці видаліть вологою тканиною.

Щоб випрати віск з одягу та постільної білизни:

Покладіть кілька кубиків льоду в поліетиленовий пакет і помістіть на забруднену ділянку тканини на 15 хвилин. Використовуйте стару зубну щітку, щоб зіскребти всі залишки з одягу або постільної білизни. Помийте вироби як завжди.

А ось прибрати віск зі стін допоможе такий спосіб:

Зіскребіть якомога більше воску ложкою.

Покладіть зверху кубик льоду, щоб розпушити частинки воску, що залишилися, а потім видалити за допомогою ганчірки.

Як позбутися слідів воску на склі:

Видалити свічковий віск зі склянки допоможе спирт (або горілка). Просто змочіть ганчірку або паперовий рушник у горілці й протріть віск, поки він не розчиниться. Якщо віск потрапив у тріщину або канавку на склі, вам, можливо, доведеться використовувати пінцет або інші інструменти з довгою ручкою, щоб видалити сміття, що залишилося після використання спирту. Як тільки весь віск буде видалений, змийте теплою водою і витріть насухо чистим рушником.

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