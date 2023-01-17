Ніякої хімії: як відмити кухонну стільницю від жиру та плям підручними засобами

Крім чистоти на вашому робочому місці, цей засіб ще й усуне неприємні запахи

Кухня — це місце в квартирі, де завжди потрібне прибирання, а все тому, що там завжди щось готується. А яке приготування обходиться без забруднень, особливо кухонної стільниці, яка є робочою поверхнею господарок. Також раніше ми розповідали, які є ефективні народні засоби для чищення духовки.

Кухонна стільниця ніколи не буде абсолютно чистою, якщо ви на ній готуєте, і це нормально, пише портал prostoway. Однак і про збирання забувати не варто. Тому сьогодні ми хочемо поділитися з вами кількома "правилами" та засобами, як швидко видалити плями, зокрема жиру, зі стільниці, щоб не пошкодити її поверхню.

Як правильно мити кухонну стільницю

Для того, щоб ваша стільниця була ідеально чистою, потрібні:

регулярне прибирання — не варто доводити свій "робочий стіл" до критичного статусу і намагайтеся щодня протирати робочу зону,

використання натуральних засобів та заборона на будь-яку хімію – не забувайте, що ви працюєте з харчовими продуктами.

І одним із таких натуральних засобів для видалення жиру та плям зі стільниці є сода. Вам достатньо зробити з неї і невеликої кількості води пасту, що чистить, і помити нею поверхню. Такий засіб легко впорається з жиром, видалить плями і при цьому ще й усуне неприємні запахи.

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