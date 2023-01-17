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Як звичайна свічка допоможе позбутися плісняви у ванній: незвичайний, але ефективний лайфхак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Трюк, який позбавить ванну від плісняви
Трюк, який позбавить ванну від плісняви. Фото pexels.com

Завдяки цьому лайфхаку, ви назавжди забудете про цвіль

Плями цвілі, які з’являються на стінах або стелі, — це досить поширена проблема, особливо для тих кімнат, де рівень вологості має тенденцію бути високим. І перша така кімната, яка найчастіше страждає від цього, – це ванна кімната. На щастя, є ефективні прийоми та народні засоби, які допоможуть позбутися плісняви швидко, ефективно та без хімії.

Як зазначає видання Sante Plus, щоб у вашій ванній кімнаті не з’явилася пліснява, важливо стежити за справною вентиляцією, а також потрібно заздалегідь вжити заходів для зниження вологості. Однак і на випадок, якщо пліснява вже пробралася до вашої оселі, є відмінний засіб — звичайна парафінова свічка.

Як позбутися цвілі у ванній свічкою

Візьміть свічку того ж кольору, що і плитка, і її кінчиком почніть розтирати уражену цвіллю ділянку. Парафін, присутній у свічках, одночасно захищає і відбілює. Після закінчення процедури видаліть шматочки воску сухою серветкою з мікрофібри, промийте плитку і дайте їй висохнути.

Парафін створить тонкий водонепроникний шар і стіна буде швидко сохнути. Для підтримки такого захисту достатньо буде повторювати цю процедуру раз на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.

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#Прибирання #Цвіль #Ванна #Лайфхак