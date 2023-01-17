Як звичайна свічка допоможе позбутися плісняви у ванній: незвичайний, але ефективний лайфхак

Завдяки цьому лайфхаку, ви назавжди забудете про цвіль

Плями цвілі, які з’являються на стінах або стелі, — це досить поширена проблема, особливо для тих кімнат, де рівень вологості має тенденцію бути високим. І перша така кімната, яка найчастіше страждає від цього, – це ванна кімната. На щастя, є ефективні прийоми та народні засоби, які допоможуть позбутися плісняви швидко, ефективно та без хімії.

Як зазначає видання Sante Plus, щоб у вашій ванній кімнаті не з’явилася пліснява, важливо стежити за справною вентиляцією, а також потрібно заздалегідь вжити заходів для зниження вологості. Однак і на випадок, якщо пліснява вже пробралася до вашої оселі, є відмінний засіб — звичайна парафінова свічка.

Як позбутися цвілі у ванній свічкою

Візьміть свічку того ж кольору, що і плитка, і її кінчиком почніть розтирати уражену цвіллю ділянку. Парафін, присутній у свічках, одночасно захищає і відбілює. Після закінчення процедури видаліть шматочки воску сухою серветкою з мікрофібри, промийте плитку і дайте їй висохнути.

Парафін створить тонкий водонепроникний шар і стіна буде швидко сохнути. Для підтримки такого захисту достатньо буде повторювати цю процедуру раз на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.