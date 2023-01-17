Не робіть цього, якщо телефон впав у сніг: часта помилка, яка тільки доб’є гаджет

Найчастіша помилка, яку допускають практично всі власники телефонів, призводить до повного і безповоротного псування гаджета

Якщо телефон намок, наприклад, після падіння у воду, на його порятунок є зовсім небагато часу. Те саме стосується і випадку, коли смартфон впав у сніг. В такому разі краще заздалегідь знати, що не варто робити, щоб зберегти його у робочому стані.

Найпопулярнішою помилкою є спроба занести гаджет у приміщення і там розбиратися в ситуації. Цього робити точно не можна, кажуть експерти. Адже, якщо телефон впав у сніг, то є велика ймовірність, що сніг забився у динамік, мікрофон та інші роз’єми. В теплі він швидко розстане і зіпсує ваш телефон, інформує gsminfo. Що робити, щоб врятувати смартфон, розповідаємо далі.

Три рекомендації з порятунку телефона, який впав у сніг

Насамперед потрібно акуратно витрусити сніг з усіх роз’ємів. Почистити його залишки вушними паличками, сірниками або зубочистками (однак в жодному разі не можна використовувати для цього металеві предмети). Треба почекати щонайменше кілька годин перш ніж ставити телефон на зарядку.

Якщо ви прийдете додому та одразу спробуєте розігріти телефон або поставити його на зарядку, то всередині утвориться конденсат. Він призведе до окислення деталей і, як наслідок, ремонту чи навіть безповоротної поломки смартфона.

Раніше ми розповідали про головні причини, через які телефон повільно працює і "викидає" з програм. Експерти назвали найбільш поширені проблеми та назвали способи їх вирішення.