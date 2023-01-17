Популярний напій цілком може замінити освіжувач повітря у туалеті: домашній лайфхак

Бюджетний засіб для ароматизації санвузла

Неприємні запахи в домі — явище досить поширене. Тхнути може, наприклад, зі сміттєвого відра або з пральної машинки чи з котячого лотка, якщо ви забудете прибрати за своїм улюбленцем. Але найпоширеніший варіант — неприємні аромати у туалеті.

Позбутися їх дуже просто, вчасно прибираючи у ванній кімнаті і миючи унітаз спеціальними засобами. Також на допомогу прийде звичайний освіжувач повітря, який на деякий час замаскує неприємний запах. Однак позбутися цієї проблеми можна і за допомогою більш бюджетного способу. Геніальним лайфхаком, який подарує туалету свіжість, діляться patrioty.org.ua.

Як прибрати неприємний аромат у туалеті — домашній лайфхак

Побороти неприємні запахи допоможе звичайна кава. Спосіб дуже простий та дієвий: візьміть баночку і насипте в неї каву. Краще, якщо вона буде мелена. Поставте ємність у якомусь непримітному місці у туалеті. Закривати кришкою баночку не потрібно.

Якщо маєте бажання, баночку з кавою можна декорувати й виставити на якесь більш примітне місце у кімнаті. Тоді вона виконуватиме не тільки роль домашнього освіжувача повітря, а й прикрашатиме санвузол.

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