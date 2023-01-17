Чому не можна терти запліснілу стіну щіткою: це лише посилить проблему

Очистити стіни від плісняви й затхлого запаху можна самотужки

Якщо в будинку занадто високий рівень вологості, на різних поверхнях може утворюватися цвіль. Іноді спори грибка покривають стіни, ушкоджуючи фарбу чи шпалери. Вирішити цю проблему потрібно якомога оперативніше, бо пліснява швидко "зростає". Проте не варто жорстко терти уражену ділянкою грибком – так спори потрапляють у повітря і осідають по кімнаті.

Як очистити сирі стіни від плісняви та затхлого запаху, розповідає видання Express. Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть "вилікувати" поверхню від спор грибка. При цьому необов’язково використовувати агресивну хімію та щітку із грубою щетиною.

Щоб очистити вологі стіни, використовуйте воду та м’який мийний засіб, наприклад рідину для миття посуду. Перш ніж почати, обов’язково одягніть захисний одяг, окуляри та довгі гумові рукавички, щоб захистити шкіру від шкідливих речовин. Під час прибирання вікна слід залишати відкритими, щоб уникнути поширення плісняви по кімнаті. змочіть чисту тканину в мильній воді та акуратно протріть вологу стіну.

Однак відмовтеся від чищення поверхні щіткою, оскільки це призведе до розсіювання спорів по кімнаті, а не до видалення. Після того, як поверхневий бруд буде видалений, використовуйте суху ганчірку, щоб увібрати зайву вологу, і дайте області повністю висохнути.

Ви можете дотримуватися цього ж алгоритму для видалення цвілі зі шпалер, а також з пофарбованих поверхонь. Якщо ви чистите шпалери, не використовуйте занадто багато води. Рекомендується негайно викидати ганчірки, використані для прибирання, щоб переконатися, що пліснява не пошириться по будинку.

Якщо є можливість, нанесіть на стіни герметик, а потім покрийте антипліснявілою або антиконденсатною фарбою. Це має зупинити проникнення вологи через стіну. Звичайно ж, не забувайте про належну вентиляцію в будинку, це найкраща профілактика вогкості та затхлості.

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