Як довести хурму до стиглості вдома: три прості способи прибрати терпкі нотки із фрукта
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Лайфхаки, які допоможуть насолоджуватися смаком улюбленого фрукта
Зима — це час, коли на ринку та в супермаркетах з’являється хурма. Цей корисний фрукт ще називають "серцевим яблуком". Він дуже корисний та смачний, хоча може виявитися й досить терпким, якщо вибрати нестиглий фрукт. Ми вже розповідали, як обрати хурму, яка не в’яже, а тепер розкажемо, що робити, якщо помилилися з вибором.
Якщо ви купили хурму, але вона виявилася незрілою, не засмучуйтесь. Є декілька простих способів, які допоможуть дозріти цьому зимовому фрукту вже вдома. Трьома дієвими лайфхаками ділиться glavred.
1 — Заморожування
Якщо ви купили хурму, а вона виявилася терпкою і не дуже солодкою, її варто покласти у морозилку. При низькій температурі хурма позбавляється терпкості за рахунок руйнування тканин.
Перед заморожуванням фрукт треба помити, а потім добре підсушити. Кожен плід обгортають харчовою плівкою або ж кладуть у пакет, після чого й відправляють у морозилку. Тільки пам’ятайте, що після заморозки хурма стає дуже м'якою і часто після цього її доводиться їсти ложкою.
2 — Замочування у теплій воді
Під дією теплої води тканини в хурмі також починають руйнуватися, як і під дією холодних температур. Тож тепла вода теж може зробити фрукт солодшим.
Для цього потрібно замочити хурму у теплій воді приблизно на 9-12 годин. Після цього фрукт можна сміливо їсти, насолоджуючись його смаком та ароматом.
3 — Яблука та банани
Третій спосіб зробити терпку хурму солодкою — покласти її достигати поміж яблуками або перестиглими бананами. Для цього фрукти кладуть в один пакет і залишають на 2-3 дні. За цей час хурма достигне.
Раніше ми розповідали, як відрізнити стиглі та солодкі мандарини від кислих. Якщо під час покупки звертати увагу на деякі ознаки, їсти кислі цитрусові більше не доведеться.