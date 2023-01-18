Чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин: хитрий трюк із білим оцтом
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Надзвичайно бюджетний спосіб вимити вікна, та ще й без зайвих зусиль
Миття вікон — одне з найскладніших завдань під час прибирання дому. Часто на цю процедуру доводиться витрачати багато часу й зусиль, адже на склі — навіть після використання найкращих засобів для миття — можуть залишатися розводи. Раніше ми розповідали, чим можна замінити побутову хімію для миття вікон, а тепер розкажемо про ще один крутий лайфхак, який обов’язково варто спробувати.
Як помити вікна швидко та ефективно, без розмазування бруду по склу й надокучливих розводів, розбиралося видання Еxpress. Цей бюджетний спосіб — один із найефективніших.
Як помити вікна швидко і без розводів
Нам знадобиться білий оцет, вода і звичайна газета. Спершу потрібно очистити вікна від пилу – із цим допоможе звичайний паперовий рушник. Тоді у порожню пляшку з розпилювачем наливаємо воду та оцет у пропорції 2:1.
Пам’ятайте, що підійде тільки білий оцет – він не лишає слідів на склі. Кислоти допоможуть розщепити всі забруднення і навіть жирні плями.
Побризкайте розчином на вікно та одразу витріть зім’ятими шматками газети. Порівняно зі звичайними ганчірками та рушниками, газета має досить жорстку структуру — вона не буде розшаровуватись і завдяки цьому не лишатиме слідів. Згодяться і серветки з мікрофібри.
По завершенню процедури відполіруйте скло сухим шматком газети. Весь процес миття вікна займає не більше 10 хв.
Раніше ми розповідали про хитрість від японських домогосподарок: чим помити вікна, щоб вони лишалися чистими цілий рік. Цей метод, до речі, підходить і для відмивання дзеркал.