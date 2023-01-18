Чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин: хитрий трюк із білим оцтом

Надзвичайно бюджетний спосіб вимити вікна, та ще й без зайвих зусиль

Миття вікон — одне з найскладніших завдань під час прибирання дому. Часто на цю процедуру доводиться витрачати багато часу й зусиль, адже на склі — навіть після використання найкращих засобів для миття — можуть залишатися розводи. Раніше ми розповідали, чим можна замінити побутову хімію для миття вікон, а тепер розкажемо про ще один крутий лайфхак, який обов’язково варто спробувати.

Як помити вікна швидко та ефективно, без розмазування бруду по склу й надокучливих розводів, розбиралося видання Еxpress. Цей бюджетний спосіб — один із найефективніших.

Як помити вікна швидко і без розводів

Нам знадобиться білий оцет, вода і звичайна газета. Спершу потрібно очистити вікна від пилу – із цим допоможе звичайний паперовий рушник. Тоді у порожню пляшку з розпилювачем наливаємо воду та оцет у пропорції 2:1.

Пам’ятайте, що підійде тільки білий оцет – він не лишає слідів на склі. Кислоти допоможуть розщепити всі забруднення і навіть жирні плями.

Результати миття вікна розчином із білим оцетом

Побризкайте розчином на вікно та одразу витріть зім’ятими шматками газети. Порівняно зі звичайними ганчірками та рушниками, газета має досить жорстку структуру — вона не буде розшаровуватись і завдяки цьому не лишатиме слідів. Згодяться і серветки з мікрофібри.

По завершенню процедури відполіруйте скло сухим шматком газети. Весь процес миття вікна займає не більше 10 хв.

Раніше ми розповідали про хитрість від японських домогосподарок: чим помити вікна, щоб вони лишалися чистими цілий рік. Цей метод, до речі, підходить і для відмивання дзеркал.