Вони "крадуть" найбільше пам’яті на смартфоні: 5 додатків, які треба вимикати, щоб гаджет не зависав

Якщо за цим не стежити, телефон почне працювати не так, як слід

Пам’ять у смартфоні – головний біль більшості користувачів. Її часто бракує, аби телефон працював, як належить. Через недостатню кількість вільної пам’яті він може "гальмувати" і навіть "викидати" з програм. Виправити таку проблему досить легко, однак варто також знати, які додатки "з’їдають" найбільше пам’яті на гаджеті.

Про це розповідає itechua. Повідомляється, що найбільшу загрозу забити всю пам’ять на смартфоні несуть усього 5 програм. Їх треба закривати після використання, а не залишати працювати у фоновому режимі, кажуть експерти.

Месенджери

Якщо ви використовуєте месенджер з налаштуваннями за замовчуванням і всередині у вас багато чатів та підписок, то не дивуйтесь, що пам’ять на телефоні швидко закінчується. Один лише Telegram може з’їдати за день по 1 гігабайту пам’яті.

Річ у тім, що дефолтні налаштування дозволяють месенджеру автоматично зберігати весь контент на накопичувач пристрою. Щоб такого не було, потрібно зайти в налаштування месенджера і вимкнути автоматичне збереження медіаконтенту на девайс. Це стосується усіх месенджерів, якими ви користуєтесь.

Браузер

Будь-який браузер для своєї роботи активно користується постійною пам’яттю. У ній оглядач зберігає кеш переглянутих вебсторінок, щоб не завантажувати щоразу одні і ті ж дані. Чим більше сайтів ви відвідали, тим більше інформації буде збережено.

При активному використанні браузера на Android за день може додаватися по 200-300 мегабайт кешу. Щоб смартфон працював коректно, раз на тиждень потрібно заходити у налаштування програм, вибирати браузер і очищувати кеш.

Карти та навігатор

Програми, пов’язані з картами, також люблять використовувати постійну пам’ять. У ній зберігається як кеш, так і карти, які ви завантажили для офлайн перегляду. Діяти тут потрібно логічно – кеш очищати можна частіше, а ось зі збереженими картами все трохи складніше — їх видаляти варто лише в залежності від того, потрібні вони вам іще чи ні.

Ігри

Самі по собі ігри для смартфонів займають чимало місця. Але ще більше пам’яті можуть вимагати уже пройдені рівні або новий ігровий контент (оновлення), який завантажується з Інтернету.

Соцмережі

Програми соціальних мереж також люблять "з’їдати" пам’ять у смартфоні. Все те, що ви вже переглянули, наприклад, фото та відео, буде зберігатися у кеші, аби ще раз не турбувати сервер мережі. Важливо періодично очищати його, аби телефон працював нормально.

Крім того, пам’ять можуть займати і встановлені програми від розробників смартфона. Мінус у тому, що видалити такі програми, як правило, не можна. Але якщо ви ними користуєтеся, треба періодично стежити за кешем й видаляти зайві мегабайти.

Раніше ми розповідали, чому смартфон раптово вимикається. Експерти виділяють три головні причини такої проблеми і розповідають, що з цим можна вдіяти.