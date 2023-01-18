Навіщо прати нову постільну білизну: не всі про це знають

Перед тим, як застелити ліжко, відправте новий комплект у пральну машину

Простирадла рекомендується прати кожні два тижні, але не всі знають, що навіть нову постільну білизну варто піддати очищенню. Так ви видалите пил і бруд, які вироби могли накопичити на заводі або на полиці у магазині. Це особливо важливо для людей з чутливою шкірою, які можуть мати алергію або роздратування через залишкові хімічні речовини, що використовуються у виробничому процесі.

Як повідомляє видання Express, нова постільна білизна так само схильна до зараження бактеріями і брудом, як і раніше використовувані комплекти. Якщо випрати простирадла, наволочки і підковдра після покупки, то це сприятливо позначиться на якості вашого сну. До того ж, у цьому допоможе один спритний трюк із харчовою содою.

Під час прання нового постільного комплекту врахуйте низку нюансів. По-перше, дотримуйтесь інструкцій виробника. Якщо білизна особливо яскрава і барвиста, то підійде швидше тепле, а не гаряче прання, щоб зберегти колір. В ідеалі прати простирадла окремо від інших речей.

По-друге, простий лайфхак зробить простирадла м’якшими. Відмовтеся від спеціальних кондиціонерів для одягу та використовуйте замість них продукт із низьким вмістом хімічних речовин. Щоб прибрати жорсткість матеріалу, випрайте постіль, додавши одну мірну склянку харчової соди. При пранні у теплій воді сода пом’якшить простирадла, прибере будь-які запахи, що залишилися від виробничого процесу. Можна навіть повністю відмовитися від мийного засобу при першому пранні, а використовувати тільки харчову соду.

Щоб висушити простирадла, або залиште їх на свіжому повітрі у теплий день, або помістіть їх у сушильну машину, щоб прискорити процес. Прасування також рекомендується.

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