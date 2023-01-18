Жодних складок: п’ять геніальних трюків, щоб розгладити одяг без праски

Особливо стануть у нагоді ці лайфхаки, якщо неможливо включати праску через відсутність електрики

Іноді немає можливості відпрасувати річ, а йти в м’ятому не хочеться. Або ж вам уже час виходити, але прасування зірвалося через відключення світла. На щастя, існує чимало способів, щоб розгладити одяг навіть без праски.

Про дієві лайфхаки, які при необхідності замінять праску, розповідає видання Express. Поради допоможуть прибрати складки з одягу без зайвого клопоту. Деякі з них вимагатимуть часу, але забезпечать потрібний результат.

Спосіб №1: Саморобний спрей для видалення складок

Спрей добре працює на футболках, толстовках та інших предметах одягу з бавовни чи аналогічних матеріалів. Просто змішайте 200 мл води та 10 мл пом’якшувача тканини у пляшці з розпилювачем. Струсіть його та розпорошіть на будь-які складки, щоб розгладити тканину. Якщо одяг стане вологим, сушіть його так, щоб знову не пом’яти.

Спосіб №2: Пара з ванної кімнати

Віднесіть білизну у ванну, доки приймаєте душ. Завдяки парі волокна тканини стануть м’якшими, а складки розправляться, тому прасувати річ не доведеться. Повісьте одяг якомога ближче до душу, але щоб він не намокнув. Переконайтеся, що двері у ванну зачинені, а витяжка вимкнена. Після прийняття душу одяг можна залишити у ванній кімнаті ще на 15 хвилин, а потім висушити.

Спосіб №3: Випрямляч для волосся

Використання випрямляча для волосся допоможе миттєво розгладити складки на одязі. Це така собі міні-праска. Після укладання волосся використовуйте залишкове тепло приладу, щоб розгладити пом’яті ділянки виробу. Попередньо варто розпорошити трохи води, щоб зволожити тканину.

Спосіб №4: Трюк із рушником

Цей лайфхак найкраще працює із делікатними тканинами. Суть полягає в тому, щоб покласти пом’ятий предмет одягу на плоску поверхню під вологими рушниками. Волога тканина легко усуне пом’ятості. Цей трюк є економічно ефективним, але може зайняти більше часу.

Спосіб №5: Виверт з матрацом

Для більш товстих предметів одягу, таких як джинсові куртки, джинси або толстовки, спробуйте такий спосіб. Необхідно розмістити річ на плоскій поверхні та розгладити складки руками. Потім щільно згорнути виріб у рулон. Далі помістіть згорнуту річ під матрац як мінімум на годину, і незабаром ваш одяг буде без складок, при цьому ви обійдетеся без використання тепла або електрики.

Раніше "Телеграф" ділився вдалим лайфхаком з дошкою для прасування. Якщо трохи вдосконалити її, то прасування буде якіснішим і швидшим.