Не "хімія" і не сода: який засіб відмиє за 10 хвилин навіть найжирнішу плиту

Названо найефективніший спосіб прибрати застарілий наліт

Газова плита при регулярному використанні з часом покривається різними забрудненнями. Приготування жирної їжі як-не-як, але безпосередньо впливає на зовнішній вигляд побутової техніки. Ми звикли використовувати при чищенні плити то мийний засіб, то соду, то лимонну кислоту, проте є ще один засіб, який легко видалить жирні плями та розводи як на варильній поверхні, так і всередині духової шафи та на скляних дверцятах.

Швидко і без будь-яких зусиль очистити газову плиту допоможуть лише 2 таблетки для посудомийної машини. Про це пише cpykami.

Як видалити жир з плити зовні і всередині духовки

Заливаємо 2 таблетки для посудомийної машини 200 мл теплої води. Даємо їм розчинитись. Для прискорення процесу їх можна трохи розкришити вилкою. Одягаємо рукавички. Наносимо засіб для чищення на губку і рівномірно розподіляємо його по всій поверхні духовки. Далі обмочуємо паперові рушники в засіб для чищення і розкладаємо їх в духовці і на скляних дверцятах. Залишаємо рушники в духовці на 10-15 хвилин, після чого прибираємо їх та змиваємо засіб чистою губкою. Засіб використовуємо і для чищення варильної поверхні.

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