Топ-5 лайфхаків, які допоможуть миттєво скинути кілька років: секрети краси

Омолоджувальний макіяж, який дозволить виглядати трохи молодшою за справжній вік

Щоб виглядати молодше, не обов'язково регулярно відвідувати косметолога і витрачатися на дорогі засоби для догляду за шкірою. Є декілька б'юті-трюків, які допоможуть виглядати на мільйон і при цьому візуально скинути кілька років.

Ці лайфхаки стосуються макіяжу, точніше — правильного підбору засобів для мейкапу. Якщо підійти до вибору зі знанням справи, можна легко "омолодитися" буквально за кілька хвилин. Про топ-5 хитрих трюків, які зроблять обличчя молодшим, розповідає lady.tochka.net.

1 — Використовуй світловідбиваючі частинки

Тональні засоби, базу під макіяж або консилер варто обирати зі світловідбиваючими частинками. Такий б'юті-трюк моментально додасть шкірі свіжості і ваше обличчя сяятиме. Головне, зупинитися на чомусь одному — купувати всі б'юті-продукти з таким елементом не варто, інакше ефект може виявитися занадто несподіваним.

2 — Світла помада

Нанось нюдові помади. Віковий макіяж досить таки багатогранний, але якщо ти плануєш на деякий час "омолодитися", то краще обирати саме нюдові помади. Натуральний беж, пудрові або ж персикові відтінки прекрасно підкреслять макіяж і не будуть його перевантажувати.

Пам’ятайте, що темні відтінки помади можуть мати поганий вигляд на зрілій шкірі. Тим більше, що з віком губи стоншуються і невідповідні кольори ще більше на цьому наголосить.

3 — Придбайте хайлайтер

Хайлайтер треба наносити на вилиці, лоб, внутрішні куточки очей, зону під бровою, галочку над верхньою губою, спинку носа, а також на підборіддя. Він зробить шкіру обличчя однотонною та замаскує все зайве.

4 — Обирайте кремову текстуру

Відмовся від матових тональних засобів та рум'ян на користь кремової текстури. Пам’ятайте, що матові засоби лише зайвий раз підкреслюють зморшки.

5 — Тональний засіб з рожевим підтоном

Щоб надати обличчю більш свіжого вигляду, візажисти рекомендують обирати тональний крем з рожевим підтоном. Такий засіб покращить колір обличчя і додасть дівочого натурального сяйва.

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