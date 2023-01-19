Іменини Іллі у 2023 році: всі дні, коли Ілля святкує День ангела
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Ім’я Ілля популяризувалося завдяки релігіям
На сьогоднішній день в Україні ім’я Ілля не є найпопулярнішим, проте воно красиве та історично важливе. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Іллі протягом року.
Значення імені Ілля
Ілля — спрощена слов’янська версія біблійного імені пророка Еліяху, шанованого в іудаїзмі, християнстві та ісламі. Перекладається це ім’я буквально як "сущий Бог" або "Бог, що існує".
Ім’я популярне у всьому світі, хоча в різних країнах використовуються різні його форми, серед яких: Ільяс, Елайджа, Ільян, Іліа, Еліа, Елія, Еляш, Ілько та інші.
Коли День ангела Іллі?
Носії імені Ілля десятки разів на рік відзначають іменини. Перерахуємо головні Дні ангела Іллі за церковним православним календарем:
- 1 січня, 23 червня, 6 липня, 11 жовтня, — Ілля Муромець, Печерський, у Ближніх (Антонієвих) печерах;
- 17 квітня, 28 травня, — Ілля (Ганжа) Макіївський, схимонах, преподобний, місцевошановний Донецької єпархії;
- 2 серпня, — Ілля Фесвитянин, пророк.
Також перерахуємо по місяцях усі дні, коли відзначають День ангела Іллі, включаючи менш важливі:
- 1, 21, 25, 27 січня;
- 3, 13 лютого;
- 1 березня;
- 5, 10, 17 квітня;
- 28 травня;
- 23 червня;
- 6 липня;
- 2, 25, 30 серпня;
- 16, 26, 30 вересня;
- 11 жовтня;
- 16, 17, 22 листопада;
- 5, 9, 18, 29, 31 грудня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому за прикметами не можна рвати фотографії, — наслідки можуть бути трагічними.