Именины Ильи в 2023 году: все дни, когда Илья празднует День ангела

Имя Илья популяризировалось благодаря религиям

На сегодняшний день в Украине имя Илья не является самым популярным, однако оно красивое и исторически важное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Ильи в году.

Значение имени Илья

Илья или Илия, — упрощенная славянская версия библейского имени пророка Элийяху, почитаемого в иудаизме, христианстве и исламе. Переводится это имя буквально как "Бог сущий" или "Бог существующий".

Имя популярно по всему миру, хотя в разных странах используются разные его формы, среди которых: Ильяс, Элайджа, Ильян, Илиа, Элиа, Элия, Эляш, Илько и другие.

Когда День ангела Ильи?

Носители имени Илья десятки раз в году отмечают именины. Перечислим главные Дни ангела Ильи по церковному православному календарю:

1 января, 23 июня, 6 июля, 11 октября, — Илия Муромец, Печерский, в Ближних (Антониевых) пещерах;

17 апреля, 28 мая, — Илия (Ганжа) Макеевский, схимонах, преподобный, местночтимый Донецкой епархии;

2 августа, — Илия Фесвитянин, пророк.

Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Ильи, включая менее важные:

1, 21, 25, 27 января;

3, 13 февраля;

1 марта;

5, 10, 17 апреля;

28 мая;

23 июня;

6 июля;

2, 25, 30 августа;

16, 26, 30 сентября;

11 октября;

16, 17, 22 ноября;

5, 9, 18, 29, 31 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам нельзя рвать фотографии, — последствия могут быть трагическими.