Именины Ильи в 2023 году: все дни, когда Илья празднует День ангела
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Имя Илья популяризировалось благодаря религиям
На сегодняшний день в Украине имя Илья не является самым популярным, однако оно красивое и исторически важное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Ильи в году.
Значение имени Илья
Илья или Илия, — упрощенная славянская версия библейского имени пророка Элийяху, почитаемого в иудаизме, христианстве и исламе. Переводится это имя буквально как "Бог сущий" или "Бог существующий".
Имя популярно по всему миру, хотя в разных странах используются разные его формы, среди которых: Ильяс, Элайджа, Ильян, Илиа, Элиа, Элия, Эляш, Илько и другие.
Когда День ангела Ильи?
Носители имени Илья десятки раз в году отмечают именины. Перечислим главные Дни ангела Ильи по церковному православному календарю:
- 1 января, 23 июня, 6 июля, 11 октября, — Илия Муромец, Печерский, в Ближних (Антониевых) пещерах;
- 17 апреля, 28 мая, — Илия (Ганжа) Макеевский, схимонах, преподобный, местночтимый Донецкой епархии;
- 2 августа, — Илия Фесвитянин, пророк.
Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Ильи, включая менее важные:
- 1, 21, 25, 27 января;
- 3, 13 февраля;
- 1 марта;
- 5, 10, 17 апреля;
- 28 мая;
- 23 июня;
- 6 июля;
- 2, 25, 30 августа;
- 16, 26, 30 сентября;
- 11 октября;
- 16, 17, 22 ноября;
- 5, 9, 18, 29, 31 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам нельзя рвать фотографии, — последствия могут быть трагическими.