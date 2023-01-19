Як випрати і відбілити постільну білизну за допомогою копійчаних засобів

Досвідчені господині вже давно не витрачають гроші на відбілювач

З часом біла постільна білизна стає сірою, буквально втрачаючи свою привабливість і білосніжний вигляд. Прання такої речі завжди складне завдання. Навіть за наявності величезного асортименту покупних засобів, їм не завжди вдається повернути білизну.

Досвідчені господині вже давно не купують відбілювачі, якщо хочуть позбутися жовтизни та сірості білизни. Достатньо використовувати лише два недорогі засоби — перекис водню 3% і нашатирний спирт (аміак). Про це пише cpykami.

Як відбілити постільну білизну

Беремо по 100 мл перекису водню та нашатирного спирту. Перекис зазвичай продається в аптеці вже у флаконах по 100 мл, ним можна зручно відміряти аміак. Насипаємо звичайний мийний засіб, додаємо у відсік для порошку 100 мл перекису та 100 мл аміаку. Запускаємо цикл звичайного прання. Добре, якщо буде замочування та додаткове полоскання.

Завдяки цьому способу постільна білизна освіжиться, плями зникнуть, а білий колір відновиться!

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати жирну пляму з одягу за допомогою звичайного тальку. Це трюк, який справді працює.