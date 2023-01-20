Ніякого прального порошку і парфумів від неприємного запаху: як доглядати за курткою, щоб завжди була як нова

Плям і розводів на зимовій речі більше не буде

Взимку без куртки нікуди. У цей холодний час така річ зігріває нас, а для модниць це ще один спосіб продемонструвати свій стиль та індивідуальність. Звичайно, як і будь-яка інша річ, куртка вимагає прання, оскільки з часом вона брудниться, на рукавах з’являються засалені плями та розводи. Щоб прати зимову куртку не частіше двох разів на рік, краще навчитися правильно за нею доглядати.

Невеликі поради із сайту cpykami підкажуть, як видалити неприємні запахи без прання, а також освіжити засалені місця та стерти плями, зокрема від косметики.

Як видалити засмальцьовані плями на куртці

Беремо звичайний засіб для миття посуду. Наносимо трохи на губку і протираємо засмальцьовані ділянки на сухій куртці. Потім відправляємо у прання.

Завжди тримайте при собі очисні серветки. Вони підтримуватимуть вашу куртку в хорошому стані. Зробити їх можна самостійно: для цього в упаковку вологих серветок вливаємо 2 ст. л. міцелярної води. Вони не лише підійдуть для куртки, а й навіть для замшевого взуття.

Як прибрати неприємний запах з куртки

Переливаємо пляшечку хлоргексидину в будь-яку пляшечку з розпилювачем і розподіляємо трохи засобу всередині куртки, даємо їй висохнути природним шляхом.

Як правильно прати куртку в машинці

Уникаємо прального порошку, використовуємо лише рідкий засіб або пасту. Після закінчення прання для швидкого сушіння кладемо в пральну машинку пару сухих махрових рушників. Включаємо режим віджимання. Коли машинка зупиниться, дістаємо вологі рушники та злегка вологу куртку. Таким чином вона висохне буквально за декілька годин.

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